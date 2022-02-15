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Bedensel engelli Günay, milli formayı giymek için haftanın 6 günü çalışıyor - Son Dakika

Bedensel engelli Günay, milli formayı giymek için haftanın 6 günü çalışıyor

15.02.2022 15:04

- Bedensel engelli Günay, milli formayı giymek için haftanın 6 günü çalışıyor Batman'da, bedensel engelli 19 yaşındaki Ayşenur Güney, Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde dördüncü olduktan sonra milli takım formasını giymek için haftanın 6 günü,...

- Bedensel engelli Günay, milli formayı giymek için haftanın 6 günü çalışıyor

BATMAN - Batman'da, bedensel engelli 19 yaşındaki Ayşenur Güney, Bedensel Engelliler Açık Hava Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda kadınlar kategorisinde dördüncü olduktan sonra milli takım formasını giymek için haftanın 6 günü, yoğun bir tempoyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Batman'da yaşayan 19 yaşındaki Güney, 2 yıl önce geçirdiği bir kazanın ardından tekerlekli sandalyeye mahkum oldu. Milli takım kampına hazırlanan Ayşenur Güney, 2019 yılında Ankara'da tedavi gördüğü süreçte milli takım okçuluk kampı olduğunu, onları izleyerek okçuluk branşına merak saldığını söyledi. O günden itibaren Batman'da okçuluk branşı adına araştırmalar yaptığını belirten Günay, Batman Belediyesine bu alana yönelik çalışmalar olduğunu öğrendikten sonra Batman Belediye spor kulübü bünyesinde çalışmaya devam ettiğini ifade etti.

"Milli takım sporcusu olup olimpiyatlarda ülkemizi temsil etmek istiyorum"

Bir yıl süren çalışmaların sonunda Antalya'da düzenlenen Türkiye Bedensel Engelli Açık Hava Türkiye Şampiyonası'na katıldığını aktaran Günay, "Orada bir dördüncülük elde ettim. Yarışma esnasında gösterdiğim performanslardan ötürü antrenör tarafından çok beğenildim ve milli takım kampına davet edildim. Şu anda da milli takım seçmeleri hazırlık yapmaktayım. İlk hedefim milli takım sporcusu olmak ve ondan sonra uluslararası maçlarda ülkemizi temsil edip olimpiyatlara gitmektir. Bu süreçte ekipmanların ve sandalyemde maddi manevi destekleri olan Batman Valimiz Hulusi Şahin'e ve Spor Müdürümüz Burak Eren hocamıza çok teşekkürlerimi sunarım" dedi.

Okçuluk antrenörü Ebru Şavir, Ayşenur Güney'i milli takım seçmelerine hazırladıklarını kaydetti. Batman Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü'nde okçuluk antrenörü olarak görev yapmakta olduğunu dile getiren Şavir, "Ayşenur ile 1 yıldır çalışmalar sürdürmekteyiz. 1 yılın sonunda Antalya'da düzenlenen Bedensel Engelliler Türkiye Açıkhava Şampiyonası'na katıldık ve sporcumuz Ayşenur Güney ile dördüncülük elde ettik. Ayşenur'u şu an milli takım seçmelerine hazırlamaktayız. Amacımız milli takıma seçilip olimpiyatlara katılmak. Sporcumuz Ayşenur Güney ile haftada üç gün fitness antrenmanı yapmaktayız. Diğer çalışmalarımız ise haftada üç gün çalışma bir gün ara. Tekrar üç gün çalışma, bir gün ara şeklinde antrenmanlarımızı sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Bedensel engelli Günay, milli formayı giymek için haftanın 6 günü çalışıyor
Bedensel engelli Günay, milli formayı giymek için haftanın 6 günü çalışıyor
Bedensel engelli Günay, milli formayı giymek için haftanın 6 günü çalışıyor
Bedensel engelli Günay, milli formayı giymek için haftanın 6 günü çalışıyor
Bedensel engelli Günay, milli formayı giymek için haftanın 6 günü çalışıyor
Bedensel engelli Günay, milli formayı giymek için haftanın 6 günü çalışıyor

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Türkiye, Engelli, Batman, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Bedensel engelli Günay, milli formayı giymek için haftanın 6 günü çalışıyor - Son Dakika Spor


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