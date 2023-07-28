Son Dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. - Son Dakika
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Son Dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

28.07.2023 19:44

Son dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi.

Süper Lig devi Galatasaray, taraftarın büyük bir heyecanla beklediği Mauro Icardi için resmi açıklamayı yaptı. Sarı-kırmızılı takım, Arjantinli golcünün transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'A bildirdi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması:

"Profesyonel futbolcu Mauro Emanuel Icardi Rivero'nun transferi konusunda futbolcu ve kulübü SAS Paris Saint-Germain Football ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

UÇAĞI YOLDA

Mauro Icardi, ailesi ile birlikte bu gece 00.00 sularında İstanbul'a gelecek. Arjantinli golcü, pazar günü diğer yeni transferle birlikte Rams Park'ta imza törenine katılacak. Golcü yıldız, Galatasaray'a 3 yıllık imza atacak.

Son Dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi
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Son Dakika Spor Son Dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Galatasaray, Mauro Icardi transferi için PSG ile görüşmelere başlandığını KAP'a bildirdi. - Son Dakika
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