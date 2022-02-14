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Son dakika haber | FIFA, ertelenen Brezilya-Arjantin maçının tekrarlanmasına karar verdi - Son Dakika

Son dakika haber | FIFA, ertelenen Brezilya-Arjantin maçının tekrarlanmasına karar verdi

14.02.2022 20:01
Son dakika haber | FIFA, ertelenen Brezilya-Arjantin maçının tekrarlanmasına karar verdi

Son dakika haber: BUENOS FIFA, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde çıkan olaylar nedeniyle ertelenen Brezilya-Arjantin maçının, yeniden oynanmasına karar verdi.

BUENOS FIFA, 2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde çıkan olaylar nedeniyle ertelenen Brezilya- Arjantin maçının, yeniden oynanmasına karar verdi.

FIFA Disiplin Komitesi'nden yapılan açıklamada, yapılan değerlendirmenin ardından maçın tekrar edilmesine karar verildiği, tarihinin ve oynanacağı stadın daha sonra duyurulacağı ifade edildi.

Söz konusu karşılaşmada yaşanan olaylar nedeniyle, Arjantinli futbolcular Emiliano Buendia, Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso ve Cristian Romero, FIFA organizasyonlarından ikişer maç men edildi.

Taraflar, sorumluluklarını yerine getirmede eksiklik gösterdiği gerekçesiyle para cezalarına da çarptırıldı.

Güvenlik ve kamu düzenine karşı yapılan ihlaller sebebiyle Brezilya Futbol Federasyonuna 500 bin İsviçre frangı, maça hazırlık ve katılım aşamasında güvenlik ve kamu düzenine ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Arjantin Futbol Federasyonuna 200 bin İsviçre frangı para cezası verildi. Maçın yarıda kalarak ertelenmesi nedeniyle her iki futbol federasyonuna, ayrıca 50 bin İsviçre frangı para cezası kesildi.

Arjantin karara itiraz edecek

FIFA'nın kararını değerlendiren Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) Başkanı Claudio Fabian Tapia, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "AFA Başkanı olarak, FIFA'nın Brezilya ile oynanan eleme maçına ilişkin kararına gerekli tüm çabayı göstererek itiraz edeceğime söz veriyorum. Önceliğimiz, her zaman Arjantin Milli Takımı'dır." ifadelerini kullandı.

Sao Paulo kentinde 5 Eylül 2021 tarihinde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı görevlilerinin, Brezilya'nın Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 4 Arjantinli futbolcuyu almak üzere 6. dakikaya gelinirken sahaya girmesinin ardından askıya alınmıştı.

Yetkililer, İngiltere'de forma giyen Arjantinli futbolcular Buendia, Martinez, Lo Celso ve Romero'nun, maç öncesindeki 14 gün içinde İngiltere'de bulunmalarına rağmen göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda yanıltıcı bilgiler vererek yasaları çiğnediğini belirtmişti.

O dönem, Brezilya'da Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan yabancıların ülkeye girmesine izin verilmiyordu.

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2022 Dünya Kupası, Güney Amerika, Arjantin, Brezilya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika haber | FIFA, ertelenen Brezilya-Arjantin maçının tekrarlanmasına karar verdi - Son Dakika Spor


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