Son dakika haber! Galatasaray, savaş mağduru çocuklar için Dinamo Kiev ile özel maçta karşılaştı - Son Dakika

Ukrayna 'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda "Barış için maç" sloganıyla özel bir karşılaşma oynadı. Müsabaka Ukrayna temsilcisinin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maç öncesinde taraftarlar iki takım oyuncularını birlikte tribüne çağırarak alkışladı. Müsabakayı Ukraynalı taraftarlar da tribünden takip ederken, karşılaşma öncesinde Ukrayna Milli Marşı'nın okunduğu sırada Dinamo Kiev'li oyuncular ve taraftarlar sırtlarına Ukrayna bayraklarını geçirerek milli marşlarına eşlik etti. Milli marşların okunmasının ardından savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaray, 56'ncı dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2. 80'inci dakikada Tsygankov ile farkı yeniden 2'ye çıkartan Ukrayna temsilcisi, müsabakayı 3-1 kazandı.

- İstanbul