Son dakika haber! Galatasaray, savaş mağduru çocuklar için Dinamo Kiev ile özel maçta karşılaştı - Son Dakika
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Son dakika haber! Galatasaray, savaş mağduru çocuklar için Dinamo Kiev ile özel maçta karşılaştı

14.04.2022 18:59
Son dakika haber! Galatasaray, savaş mağduru çocuklar için Dinamo Kiev ile özel maçta karşılaştı

Bir son dakika haberine göre Galatasaray, Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda "Barış için maç" sloganıyla özel bir karşılaşma oynadı.

Galatasaray, Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda "Barış için maç" sloganıyla özel bir karşılaşma oynadı. Müsabaka Ukrayna temsilcisinin 3-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

Maç öncesinde taraftarlar iki takım oyuncularını birlikte tribüne çağırarak alkışladı. Müsabakayı Ukraynalı taraftarlar da tribünden takip ederken, karşılaşma öncesinde Ukrayna Milli Marşı'nın okunduğu sırada Dinamo Kiev'li oyuncular ve taraftarlar sırtlarına Ukrayna bayraklarını geçirerek milli marşlarına eşlik etti. Milli marşların okunmasının ardından savaşta hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunuldu.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, karşılaşmanın başlama düdüğü çalmadan önce Mircea Lucescu'nun yanına giderken, ikili yedek kulübesinde bir süre sohbet etti. Arda Turan, Cicaldau ve Ömer Bayram da Lucescu'nun yanına gidip sohbet eden diğer isimler oldu.Dünyaya barışın önemini bir kez daha hatırlatma amacıyla oynanan ve UEFA'nın da destek verdiği özel maçta Galatasaray sahaya; Pena, Boey, Semih Kaya, Alpaslan Öztürk, Ömer Bayram, Pulgar, Emre Kılınç, Arda Turan, Morutan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu ilk 11'i ile çıktı.Mircea Lucescu'nun teknik direktörlüğünü yaptığı Dinamo Kiev ise şu ilk 11 ile sahada yer aldı: "Bushchan, Karavaev, Popov, Syrota, Vivcharenko, Tsygankov, Shaparenko, Sydorchuk, Antyukh, Buyalsky, Besedin.Nef Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayan maçta hakem Mehmet Türkmen düdük çaldı. Türkmen'in yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Ferdi Karadoruk üstlendi.6 bin 726 biletli taraftarın izlediği maçta gol perdesini Dinamo Kiev açtı. 14'üncü dakikada Buyalsky'nin kaydettiği golle deplasman ekibi 1-0 öne geçti. Dinamo Kiev, 41'inci dakikada Besedin ile farkı 2'ye çıkartırken, karşılaşmanın ilk yarısı 2-0 deplasman ekibinin üstünlüğü ile sonlandı.

Galatasaray, 56'ncı dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı golle farkı 1'e indirdi: 1-2. 80'inci dakikada  Tsygankov ile farkı yeniden 2'ye çıkartan Ukrayna temsilcisi, müsabakayı 3-1 kazandı.


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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