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Son dakika haber | Merkezefendi taraftarla kazandı - Son Dakika

Son dakika haber | Merkezefendi taraftarla kazandı

14.02.2022 12:41
Son dakika haber | Merkezefendi taraftarla kazandı

Son dakika haberine göre ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 5 maçlık yenilgi serisinin ardından Beşiktaş Icrypex'i 76-71 mağlup ederek nefes aldı.

ING Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, 5 maçlık yenilgi serisinin ardından Beşiktaş Icrypex'i 76-71 mağlup ederek nefes aldı. Ligde 20 maçta 6 galibiyete ulaşarak düşme hattına 2 galibiyet fark atan Denizli temsilcisi, Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nu dolduran 4500 taraftarının büyük desteğiyle kazandı. Maç sonrası galibiyeti tribünlerle kutlayan Merkezefendi'de Antrenör Zafer Aktaş, Denizli halkına teşekkür etti.

Önemli bir eşiği taraftar desteğiyle atladıklarını belirten Aktaş, "Bu galibiyete çok ihtiyacımız vardı, özellikle Denizli halkının bugün gelip bizi bağrına basması bizim için çok değerli. Bundan sonra kalan tüm maçlarımızda da böyle bir atmosfer olmasını temenni ediyorum. Takımımı tebrik ediyorum. FIBA arası öncesinde güzel bir galibiyet oldu. Zor günlerden geçtik ama bundan sonrasının çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Rakip takımı da tebrik ederim ve kalan maçlarında başarılar dilerim" dedi.


Son dakika haber | Merkezefendi taraftarla kazandı
Son dakika haber | Merkezefendi taraftarla kazandı
Son dakika haber | Merkezefendi taraftarla kazandı
Son dakika haber | Merkezefendi taraftarla kazandı
Son dakika haber | Merkezefendi taraftarla kazandı
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Basketbol Süper Ligi, Merkezefendi, Beşiktaş, Denizli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Merkezefendi taraftarla kazandı - Son Dakika Spor


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