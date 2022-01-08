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Son dakika haber... Ömer Erdoğan'dan 'transfer' açıklaması - Son Dakika

Son dakika haber... Ömer Erdoğan'dan 'transfer' açıklaması

08.01.2022 20:41

Son dakika haberler... - Ömer Erdoğan'dan 'transfer' açıklaması Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, devre arası transfer döneminde 4-5 oyuncuyu kadrolarına katmayı düşündüklerini söyledi.

- Ömer Erdoğan'dan 'transfer' açıklaması

İSTANBUL - Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, devre arası transfer döneminde 4-5 oyuncuyu kadrolarına katmayı düşündüklerini söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Hatayaspor, deplasmanda karşı karşıya gediği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik direktör, rakip Kasımpaşa'nın daha istekli olduğunu vurgulayarak, "Mağlubiyetin yanında bu kadar kötü bir oyun ve kötü bir mücadele bizi düşündürmeye başladı. Bu maçtan derslerimiz alacağız ama aynı zamanda takviye bir gerçek, çok eksiğimiz var. Alternatifte sıkıntı yaşıyoruz. Afrika Kupası'na giden oyuncular var, sakatlıklar var ve sıkıntı yaşıyoruz. Güçlü bir camia olduğumuza inanıyorum. Takviyelerle önümüzdeki Galatasaray maçında ayağa kalkacağız inşallah. İlk yarıdaki görüntü benim adıma çok üzücüydü. Mücadele anlamında rakipten isteksiz olursanız bu skorlar kaçınılmaz oluyor" şeklinde konuştu.

"4-5 oyuncu almayı düşünüyoruz"

Devre arası transfer döneminde takıma takviye yapılacak mı yönünde gelen soruya ise Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"4-5 oyuncu almayı düşünüyoruz. Resmi imza attırdığımız isim yok ama prensipte anlaştığımız Hatay'a beklediğimiz oyuncular var. Aramıza katılırlarsa rekabet ortamını ve kaliteyi artıracaklar. Onlarla bir çıkış yakalayacağız."

Son dakika haber... Ömer Erdoğan'dan 'transfer' açıklaması
Son dakika haber... Ömer Erdoğan'dan 'transfer' açıklaması
Son dakika haber... Ömer Erdoğan'dan 'transfer' açıklaması

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Ömer Erdoğan, Kasımpaşa, Hatayspor, oyunlar, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber... Ömer Erdoğan'dan 'transfer' açıklaması - Son Dakika Spor


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