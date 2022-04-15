Son dakika haberi! Uşakspor'dan devrim niteliğinde karar - Son Dakika
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Son dakika haberi! Uşakspor'dan devrim niteliğinde karar

15.04.2022 15:59
Son dakika haberi! Uşakspor'dan devrim niteliğinde karar

Gelen son dakika haberine göre Uşakspor Teknik Direktörü Ümit Karan, yönetim kurulu ile birlikte aldıkları karar doğrultusunda ligde geri kalan 4 müsabakada, çoğunluğu alt yapıdan oluşacak gençlerin olduğu kadro ile sahaya çıkacaklarını açıkladı.

Uşakspor Teknik Direktörü Ümit Karan, yönetim kurulu ile birlikte aldıkları karar doğrultusunda ligde geri kalan 4 müsabakada, çoğunluğu alt yapıdan oluşacak gençlerin olduğu kadro ile sahaya çıkacaklarını açıkladı.

Uşakspor'un resmi sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda yazılı açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Ümit Karan, Uşakspor'un bundan sonra lige genç futbolcularla devam edeceğini açıkladı. Taraftarların, gurur duyacağı bir takım oluşturmak istediklerini dile getiren Teknik Direktör Ümit Karan, içerisinde bulunulan sezonun son 4 maçında lige alt yapıdan A takıma aldığı oyuncularla devam edeceğini ifade ederken, şehrin ileri gelenlerinden destek istedi.

TFF 2. Lig Beyaz Grupta düşme hattının biraz üzerinde mücadele eden Uşakspor Teknik Direktörü Ümit Karan yapmış olduğu yazılı açıklamada, "Uşakspor Kulübüyle anlaştığımız 13 Mart tarihinden itibaren, Değerli Başkanımız ve yönetim kurulumuzla planladığımız, kısa, orta ve uzun vadedeki çalışmalar doğrultusunda, mevcut sezonun geri kalan 4 haftalık bölümünde, ligden düşme tehlikesi yaşamadan önümüzdeki sezonun kadro mühendisliğini yapıp, alt yapıdan profesyonel futbol takımımıza kazandırdığımız Uşaklı genç kardeşlerimizin fazlasıyla yer aldığı bir kadro ile lige devam etme kararı aldık. Bilinmelidir ki hedefimiz; futbol takımımızın başarısının yanı sıra, Türk futboluna yeni ve genç yetenekler sunabilmektir. Önümüzdeki 2022-2023 Futbol Sezonunda doğru plan ve programlarla hedefi üst lig olan başarıya odaklı ve elbette Uşaklıların ve Uşakspor sevdalıların gurur duyacağı bir takım oluşturmak adına tüm bilgi ve birikimimizle çalışmaya devam ediyoruz. Bilinmelidir ki; bu hedefler doğrultusunda Uşakspor'un başarısı için başta büyük Uşakspor taraftarları olmak üzere, şehrimizin ileri gelenlerini yanımızda görmek istiyor ve destek vermeye davet ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - UŞAK

Son dakika haberi! Uşakspor'dan devrim niteliğinde karar

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Ümit Karan, Uşakspor, Futbol, Medya, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi! Uşakspor'dan devrim niteliğinde karar - Son Dakika


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