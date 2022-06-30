Son dakika haberleri: Eyüpspor, 5 futbolcu daha transfer etti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberleri: Eyüpspor, 5 futbolcu daha transfer etti

30.06.2022 23:18
Son dakika haberleri: Eyüpspor, 5 futbolcu daha transfer etti

Edinilen son dakika haberine göre Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 5 futbolcu daha kadrosuna dahil etti.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 5 futbolcu daha kadrosuna dahil etti.

Gün içinde Erdem Gökçe, Mehmet Murat Uçar, Nijeryalı Emeka Eze, Uğur Demirok ve Alparslan Öztürk'ün transferini açıklayan Eyüpspor Kulübü, akşam saatlerinde ise Kayserispor'dan İbrahim Akdağ, Tuzlaspor'dan Ahmet Yazar, Boluspor'dan Fethi Özer, Adana Demirspor'dan Metehan Mimaroğlu ve Sinan Kurt'u renklerine bağladığını duyurdu.

Böylece eflatun-sarılı ekip bugün 10 oyuncuyla sözleşme imzalamış oldu.

YORUMLAR
500
19 yaşındaki Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor'da 19 yaşındaki Cengiz Alp Köseer, Eyüpspor'da Son dakika haberi! Adana Demirspor, Aias Aosman'ı transfer etti Son dakika haberi! Adana Demirspor, Aias Aosman'ı transfer etti
Kaynak: AA

Alparslan Öztürk, Adana Demirspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son dakika haberleri: Eyüpspor, 5 futbolcu daha transfer etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
23:13 Vahşi adam, sokak ortasında sevgilisinin boğazını bıçakla kesti, yardım etmek isteyen vatandaşları ise bıçakla korkuttu
21:26 Mansur Yavaş: Sel nedeniyle bir vatandaşımızın hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrendim
22:44 İzinsiz afiş asan grup, kendilerini uyaran zabıta ekiplerine bıçak ve sopalarla saldırdılar
22:27 Ekiplerin durduğu araçtan 75 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi
22:25 Kartlardaki temassız ödeme limiti 500 liradan 750 liraya çıkarıldı
21:00 Sulama kanalının sifonu patladı, 120 ton buğday suya kapıldı
21:19 Kurban kesim bedellerini Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan açıkladı: Yurt içi 2 bin 250 TL, yurt dışı bin 800 TL
21:16 Ankara'da yaşanan sel felaketini paylaşan Melih Gökçek, kendisini jelibon çıkışı sebebiyle eleştirenlere yüklendi
20:31 Otomobil taşıyan tır viyadükten uçtu: 1 kişi yaralandı
20:11 Başkentte yaşanan selde bir kişi yaşamını yitirdi, kayıp bir kişi için çalışmalar sürüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2022 23:24:59. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri: Eyüpspor, 5 futbolcu daha transfer etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement