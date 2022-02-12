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Son dakika: Medipol Başakşehir yeni transferlerinin golleriyle kazandı - Son Dakika

Son dakika: Medipol Başakşehir yeni transferlerinin golleriyle kazandı

12.02.2022 18:11
Son dakika: Medipol Başakşehir yeni transferlerinin golleriyle kazandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup eden Medipol Başakşehir, üst üste ikinci galibiyetini elde etti.

Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri yeni transferleri Pizzi ve Serdar Gürler attı.

Bir maçı eksik Medipol Başakşehir, puanını 40'a yükselti. Bu sezon 9. yenilgisini alan Gaziantep FK ise 35 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Gaziantep FK ise Adana Demirspor'u konuk edecek.

Pizzi ilk maçında golünü attı

Medipol Başakşehir'in Benfica'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Portekizli oyuncu Pizzi, turuncu-lacivertli takımla çıktığı ilk maçta golünü attı.

Pizzi, mücadelenin 34. dakikasında takımını 1-0 öne geçiren golü attı. Pizzi'nin golünde pası veren isim ise bir diğer yeni transfer Trezeguet oldu.

Serdar, Başakşehir'de ilk golünü attı

Turuncu-lacivertli takımın ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Serdar Gürler, yeni takımındaki ilk golünü Gaziantep FK karşısında attı.

Serdar, karşılaşmanın 87. dakikasında takımını 2-0 öne geçiren golü filelere yolladı.

Salih Uçan Başakşehir formasıyla ilk maçına çıktı

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Medipol Başakşehir'in yeni transferlerinden Salih Uçan, turuncu-lacivertli forma ile ilk resmi maçına Gaziantep karşısında çıktı.

Yedekler arasında yer alan Salih, mücadelenin 63. dakikasında Nacer Chadli'nin yerine oyuna dahil oldu.

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Spor Toto Süper Lig, Gaziantep FK, Başakşehir, Gaziantep, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Medipol Başakşehir yeni transferlerinin golleriyle kazandı - Son Dakika Spor


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