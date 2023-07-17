Samatta, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! Yeni adresi Yunanistan ekibi PAOK oldu - Son Dakika
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Samatta, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! Yeni adresi Yunanistan ekibi PAOK oldu

17.07.2023 16:38

Mbwana Samatta, Fenerbahçe'den ayrılarak PAOK'a transfer oldu. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan'ın Paok Kulübüne transfer olmuştur." denildi.

Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, 2 sezondur kiraladığı Samatta'yı bonservisiyle Yunan ekibi PAOK'a gönderdi.

SAMATTA'NIN YENİ ROTASI YUNANİSTAN OLDU

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan'ın PAOK Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

33 MAÇTA 6 GOL ATTI

Samatta, Fenerbahçe formasıyla toplam 33 maça çıktı. Tanzanyalı santrfor, bu karşılaşmalarda takımına 6 gollük katkı verirken, hiç asist yapamadı.

Son Dakika: Samatta, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! Yeni adresi PAOK
YORUMLAR (1)
  • özer bergin: Yediğimiz en sağlam kazıklardan biriydi. Cevap Yaz 4 0 Yayından Kaldır
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Fenerbahçe, Paok, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Samatta, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! Yeni adresi Yunanistan ekibi PAOK oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samatta, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! Yeni adresi Yunanistan ekibi PAOK oldu - Son Dakika
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