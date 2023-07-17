Fenerbahçe'de beklenen ayrılık resmen gerçekleşti. Sarı-lacivertliler, 2 sezondur kiraladığı Samatta'yı bonservisiyle Yunan ekibi PAOK'a gönderdi.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan'ın PAOK Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.
Samatta, Fenerbahçe formasıyla toplam 33 maça çıktı. Tanzanyalı santrfor, bu karşılaşmalarda takımına 6 gollük katkı verirken, hiç asist yapamadı.
Son Dakika › Spor › Samatta, Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! Yeni adresi Yunanistan ekibi PAOK oldu - Son Dakika