Üye Girişi
Son Dakika: Seyirci gerilimi artarak devam ediyor! Galatasaray'dan TFF'ye çok sert yanıt - Son Dakika

Son Dakika: Seyirci gerilimi artarak devam ediyor! Galatasaray'dan TFF'ye çok sert yanıt

04.11.2021 17:00
Son Dakika: Seyirci gerilimi artarak devam ediyor! Galatasaray'dan TFF'ye çok sert yanıt

Son dakika: Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Lokomotiv Moskova maçıyla ilgili bir açıklama paylaşırken, Galatasaray'dan da karşı cevap gecikmedi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kapasite artırma talebimiz TFF tarafından kabul görseydi, UEFA tarafından konuya ilişkin hiç bir aksiyon alınmayacak ve disiplin mekanizması işletilmeyecekti" ifadeleri kullanıldı.

Galatasaray ile TFF arasında yaşanan seyirci gerilimi büyüyor. TFF'nin yaptığı, "UEFA'nın düzenlediği uluslararası bir müsabaka olup tüm sorumluluk da organizasyonun düzenleyicisi UEFA'dadır. Bu nedenle, Türkiye Futbol Federasyonunun herhangi bir şekilde bu maça müdahil olması ve Galatasaray Spor Kulübüne ceza vermesi mümkün değildir" açıklamasına Galatasaray'dan çok sert yanıt geldi.

Galatasaray'ın açıklaması şöyle:

"UEFA MAÇLARINDA TARAFTAR LİMİTİ YEREL YÖNETİMLERİN KARARIDIR"

"Bir UEFA müsabakası ile ilgili disiplin cezası verme yetkisi UEFA'dadır. UEFA, stadyum kapasitesi aşımı konusunda disiplin sürecini işletirken, UEFA'nın 'Oyuna Dönüş Protokolü'nün Seyirci Kabulü Başlıklı 13. Maddesi hükümlerine göre", UEFA maçlarında stadyumlara taraftar alınması ve maksimum taraftar limiti, ulusal/yerel yönetimlerin kararıdır " demektedir. Yani UEFA, stadyum kapasitesi aşımı nedeniyle bir disiplin cezası verecekse, yerel federasyon ve yerel yönetimlere stadyum kapasitesi ile ilgili durumu ve regülasyonu sorar.

"TFF TALEBİMİZİ, 9 KASIM TARİHİNE ATIF YAPARAK REDDETMİŞTİR"

UEFA, yerel federasyonun belirlediği kapasite aşımı varsa disiplin cezası uygulayabilir. Kulübümüzün TFF'ye yaptığı 01.11.2021 tarihli başvuruda, Türk takımlarının Avrupa'daki durumu, maçın önemi, UEFA müsabakası olması nedeniyle milli bir hassasiyet gösterilmesi gerektiği vurgulanmış ve 9 Kasım'daki tam kapasite kararının böylesine tarihi bir maçta, 5 gün önceden uygulanması talep edilmiştir. TFF ise bu talebimizi, 9 Kasım tarihine atıf yaparak reddetmiştir.

"TFF'NİN BUGÜNKÜ AÇIKLAMASI, SORUMLULUKTAN KURTULMAYA VE KAMUOYUNU YANILTMAYA YÖNELİKTİR"

Hal böyle iken UEFA, TFF'ye kapasite ile ilgili kararı ve regülasyona ilişkin son durumu soracak ve ona göre karar verecektir. Kararı verecek olan UEFA, belirleyici olan TFF'nin regülasyon ve kapasite kararı olacaktır. Yani kapasite artırma talebimiz TFF tarafından kabul görseydi, UEFA tarafından konuya ilişkin hiç bir aksiyon alınmayacak ve disiplin mekanizması işletilmeyecekti. İşbu hukuki gerçek karşısında TFF'nin bugünkü açıklaması, sorumluluktan kurtulmaya ve kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir. Gereği kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunulur."

Son Dakika: Seyirci gerilimi artarak devam ediyor! Galatasaray'dan TFF'ye çok sert yanıt

Futbol Federasyonu, Galatasaray, Türkiye, UEFA, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Son Dakika: Seyirci gerilimi artarak devam ediyor! Galatasaray'dan TFF'ye çok sert yanıt - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

17:02 "Ozan Garip" mahlaslı halk ozanı hayatını kaybetti! Dillere dolanan "Sen Sivas'ı seyret yar ben de seni" türküsü öksüz kaldı Pompalı saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde vurdu 16:58 Pompalı saldırgan husumetli olduğu iki kardeşi evlerinde vurdu Camdaki Kız ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanları yayınlandı 16:39 Camdaki Kız ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanları yayınlandı
Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli 16:37 Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz 16:13 Pınar Deniz'in doğum gününe özel sevgilisi Yiğit Kirazcı'dan dudak dudağa poz Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar 16:03 Tasarruf önerisinde bulunan Bakan Dönmez'den yeni açıklama geldi: Sözlerimi çarpıttılar
MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır 15:43 MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı 14:39 Evli kadına tecavüzden içeri girip, gardiyanı hamile bıraktı

Son Dakika Haberleri
17:00 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek öldü
17:00 Son Dakika: Seyirci gerilimi artarak devam ediyor! Galatasaray'dan TFF'ye çok sert yanıt
16:39 Camdaki Kız ve Barbaroslar Akdeniz'in Kılıcı yeni bölüm fragmanları yayınlandı
16:39 İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattının test sürüşleri 8 Kasım'da başlıyor
16:36 Ünlü anketçiden İYİ Parti'ye uyarı: Üç ay önceki Akşener acilen geri dönmeli
16:10 "100 yıl önce yaşadım ve öldüm" diyerek ölüm sonrasını anlattı
15:59 İngiltere, molnupiravir isimli koronavirüs hapına acil kullanım onayı verdi
15:59 Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma
15:47 Ekim ayında en çok habere konu olan ünlü isimler
15:43 MHP'den sert tepki: Cesaretinden değil, ödlekliğini gizleme telaşındandır
Rizeli vatandaşın yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki, sosyal medyaya damga vurdu Rizeli vatandaşın yüksek gelen elektrik faturasına gösterdiği tepki, sosyal medyaya damga vurdu         
17:03
2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek öldü 2 çocuğunu kurtaran hamile kadın dolmuşun altında ezilerek öldü         
17:00
Marmara'daki balıkçıların ödemeleri yarın yapılacak Marmara'daki balıkçıların ödemeleri yarın yapılacak         
16:44
İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattının test sürüşleri 8 Kasım'da başlıyor İstanbul Havalimanı-Gayrettepe Metro hattının test sürüşleri 8 Kasım'da başlıyor         
16:39
Evli kadının gece yarısı erkeğe mesaj atması Evli kadının gece yarısı erkeğe mesaj atması "sadakatsiz" olarak yorumlandı         
16:25
"100 yıl önce yaşadım ve öldüm" diyerek ölüm sonrasını anlattı         
16:10
Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma Statta cinsel ilişkiye giren dev takımın futbolcularına soruşturma         
15:59
2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı 2. Dünya Savaşı'nı bilen kahinin 3. Dünya Savaşı'nı işaret ettiği yer Türkiye'nin yanı başı         
15:33
Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi Alım satımda kimlik tespitinin zorunlu hale gelmesiyle döviz büroları, geçici süreliğine kepenk indirdi         
14:11
Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler Yeniden cezaevine girecek olan Çilem Duran'dan ilk sözler: Bu kararla beni değil 8 yaşındaki kızımı hapsettiler         
13:54
Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor Asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapılması bekleniyor         
13:42
Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı! Avrupa Uzay Ajansı Tuz Gölü'nün görüntüsü paylaştı!         
12:09
OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok OPTİMAR Başkanı Daşdemir: AK Parti dışında umut görülen bir parti yok         
11:45
Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor Memur için enflasyon farkı oluştu! Ocakta maaşlara 492 lira zam geliyor         
10:32
MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı MasterChef Türkiye yarışmacısı Pelin Zaman'ın, şarkıcı Gökhan Akar ile sevgili olduğu ortaya çıktı         
10:27
FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı FETÖ elebaşı Gülen'in darbe mesajını verdiği esnada yanında olan isimler ortaya çıktı         
09:51
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2021 17:12:35. #1.12#
SON DAKİKA: Son Dakika: Seyirci gerilimi artarak devam ediyor! Galatasaray'dan TFF'ye çok sert yanıt - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement