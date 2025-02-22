Sözeri: Amatör Lig Tadında Hakem - Son Dakika
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Sözeri: Amatör Lig Tadında Hakem

Erkan Sözeri, Gençlerbirliği maçındaki hakemi eleştirerek, amatör lig tadında yönetim sergilediğini söyledi.

22.02.2025 17:25
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- Erkan Sözeri: "Amatör Lig tadında bir hakem oynadı"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Gençlerbirliği müsabakasının ardından, "İki takım da Süper Lig gibi bir maç izlettirdi ama amatör lig tadında bir hakem oynadı, inanamıyorum. Sen Burak Pakkan Trabzonspor, Fenerbahçe maçlarını yönetebilirsin ama burada üst perdeden maç yönetemezsin" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Ankara Keçiörengücü, sahasında ağırladığı Gençlerbirliği ile 3-3 berabere kaldı. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Mükemmel bir maç izledik. En azından sporseverler açısından, bizim açımızdan. 3 puan istiyorduk 1-0 öne de geçtik. Son haftalarda basit gol yeme hastalığı özellikle yaptığımız analizlerde yaptığımız hataları gösterdiğimizde hep bu tarz goller yedik. Geriye düştük 1-0'dan sonra 1-1 oldu, 2-1 oldu, 3-1 oldu. Devre arasında oyuncularımızla konuştuk. Tabii burada bir reaksiyon göstermemiz lazım. Karakter koymamız lazım ki tabii hamlelerimiz oldu. Değişiklikler oldu oyuna giren çıkan hakikaten iyi reaksiyon verdik ve bize yakışan Keçiören'e yakışan mücadeleyi sergiledik. 3 puanı bulabilir miydik? Tabii ki olabilirdi ama bardağın dolu tarafına da bakacak olursak 3-1'den sonra 3-3'e ulaşmak da güzel bir sonuç. Hem de özellikle Gençlerbirliği gibi güzel oynayan bir takıma karşı bu sonucu almak bizim için önemliydi. Ben Süper Lig maçı gibi dedim. Gençlerbirliği de biz de saha içinde futbolun güzelliklerini ortaya koyan bir oyun oynadık. Süper Lig tadında bir maç izlettik ama şunu da söylemeden geçmeyeceğim iki takım da Süper Lig gibi bir maç izlettirdi ama Amatör Lig tadında bir hakem oynadı, inanamıyorum. Sen Burak Pakkan, Trabzonspor, Fenerbahçe maçlarını yönetebilirsin ama burada üst perdeden maç yönetemezsin. Kibir demek istemiyorum da bu nedir? Sen geliyorsun iki tane önemli Ankara takımının maçını yönetiyorsun biz de kazansak play-off'a yürüyeceğiz. Gençlerbirliği de kazansa ilk ikiye daha yakın olacak. Böyle bir maçı idare ediyorsun sen. Hangi maçı yönettiğinin farkında değilsin. Sanki amatör maç yönetiyorsun. Ceza alıyoruz bu konuda falan. Yazık ya bu kadar güzel müsabakaya. Ben bunu söylemek istemezdim hakemi de kutlamak isterdim. Ben geçen hafta Iğdır FK maçında 3-0 mağlup oldum. Maçtan sonra hakemi tebrik ettim. Herkesi kandırabilirsin ama futbolun içindeki insanları kandıramazsın. Siz böyle yönettiğiniz için bu Türk futbolu kaosa sürükleniyor. Bu federasyon çok güzel işler yapıyor size bu maçları veriyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Gençlerbirliği, Politika, Futbol, Ankara, Spor, Son Dakika

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