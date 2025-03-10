Sözeri: 'Bize yakışmayan bir sonuç' - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Sözeri: 'Bize yakışmayan bir sonuç'

Teknik direktör Erkan Sözeri, Erzurumspor mağlubiyetinden duyduğu mahcubiyeti dile getirdi.

10.03.2025 17:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

- Erkan Sözeri: "Bize yakışmayan bir sonuç"

ANKARA - Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, Erzurumspor müsabakasının ardından, "Bize yakışmayan bir sonuç. Bize yakışmayan bir oyun. Ben öncelikle kendi adıma mahcubiyet duyuyorum. Mutlaka oyuncularım da o mahcubiyeti yaşıyorlardır, yaşayacaklardır" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 29. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde karşılaştığı Erzurumspor'a 3-1 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Maçı değerlendirmeyi çok gerekli bulmuyorum açıkçası. Çünkü bize yakışmayan bir sonuç. Bize yakışmayan bir oyun. Her şeyiyle bize yakışmadı. Onu söylemem lazım. Biz kulübümüzün imkanları ölçüsünde, kulübümüzün bize sunduğu şartlar, imkanların tam karşılığını veremediğimiz için ben öncelikle kendi adıma mahcubiyet duyuyorum. Ekibim adıma mahcubiyet duyuyorum. Mutlaka oyuncularım da o mahcubiyeti yaşıyorlardır, yaşayacaklardır. Mahcup olmak da bir erdemdir diye düşünüyorum. Yaklaşık 20 senedir antrenörlük hayatım var. Maç kaybettiğimiz de oldu. Farklı maçlar kaybettiğimiz oldu ama bu kadar mahcubiyet duyduğum, bu kadar mahcup olduğum olmadı, oyuncularım da mutlaka öyledir. Bunu tedavi etmek lazım, tekrar ayağa kalkmak lazım. Ama bir gerçek var ki bir karakter göstermek lazım. Bu karakteri, o duruşu bugün gösteremediğimiz için hep beraber kulübümüzden, başkanımızdan, yönetimimizden gerçekten özür dilemekten başka söylenecek başka bir şey yok" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3-sayfa, Ankara, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Sözeri: 'Bize yakışmayan bir sonuç' - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Suriye’deki askeri operasyon sona erdi Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu
Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu
Ünlü deterjan markası testi geçemedi 2,2 milyonluk rekor ceza Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
Peru’da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı Peru'da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı
Hakan Fidan’dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı Hakan Fidan'dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı
Konya’da gençler arasında bıçaklı kavga Konya'da gençler arasında bıçaklı kavga
ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı
Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
Mersin’de Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı Mersin'de Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı
Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması

16:08 Suriye’deki askeri operasyon sona erdi Ölü sayısı 1500’ü buldu Suriye'deki askeri operasyon sona erdi! Ölü sayısı 1500'ü buldu
15:35 Öcalan’ın çağrısına itiraz etmişti DEM Parti’den Bahçeli’ye ilk yanıt Öcalan'ın çağrısına itiraz etmişti! DEM Parti'den Bahçeli'ye ilk yanıt
15:17 Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi Beykoz Belediye Başkanvekilliğine Özlem Vural Gürzel seçildi
15:12 Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu Emeklinin beklediği bayram ikramiyesi 4 bin lira oldu
14:42 Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin Bakan deprem bölgesindeki betonun fiyatını duyunca küplere bindi: Eğer öyleyse kapatın gitsin
07:29 Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu Okan Buruk maçın önüne geçen kargaşayı anlattı: Beni biraz korkuttu
07:10 Ünlü deterjan markası testi geçemedi 2,2 milyonluk rekor ceza Ünlü deterjan markası testi geçemedi! 2,2 milyonluk rekor ceza
01:35 Peru’da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı Peru'da tren raylarında uyuyakalan adam, vagonların altından sağ çıktı
01:16 Hakan Fidan’dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı Hakan Fidan'dan Suriye için itidal ve sağ duyu çağrısı
00:12 Konya’da gençler arasında bıçaklı kavga Konya'da gençler arasında bıçaklı kavga
23:46 ABD ve Rusya’dan BM Güvenlik Konseyi’ne acil toplantı çağrısı ABD ve Rusya'dan BM Güvenlik Konseyi'ne acil toplantı çağrısı
23:27 Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu Kayıp olarak aranıyordu, apartman bahçesinde ölü bulundu
22:30 Mersin’de Cumhurbaşkanı’na hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı Mersin'de Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alınan şahıs tutuklandı
22:30 Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması Pakistan ve Afganistan arasında geçici ateşkes anlaşması
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2025 17:39:56. #7.13#
SON DAKİKA: Sözeri: 'Bize yakışmayan bir sonuç' - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.