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Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda hedef altın madalya - Son Dakika

Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda hedef altın madalya

16.10.2021 00:04

- Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda hedef altın madalya Tayland'da yapılacak olan 'Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışacak olan Milli atlet Sıla Ata, Simav'da hazırlıklarını sürdürüyor Kütahyalı milli atlet Sıla Ata, Tayland'da yapılacak olan dünya şampiyonasında hedefinin...

- Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda hedef altın madalya

Tayland'da yapılacak olan 'Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda Türkiye adına yarışacak olan Milli atlet Sıla Ata, Simav'da hazırlıklarını sürdürüyor

KÜTAHYA - Kütahyalı milli atlet Sıla Ata, Tayland'da yapılacak olan dünya şampiyonasında hedefinin altın madalya olduğunu ifade etti.

Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Kiçir köyünde, Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'na milli sporcu Sıla Ata'yı hazırlayan atletizm antrenörü Yıldıray Kaya, bin 852 rakımlı Akdağ bölgesindeki milli takım antrenmanlarının güzel geçtiğini belirtti. Kaya, kendilerine ev sahipliği yapan Kiçir Köyü Muhtarlığı'na teşekkür ettiğini ifade etti.

Atletizm sporcusu Sıla Ata ise, Milli takımına seçildikten sonra hızlı bir şekilde çalışmalara başladıklarını ifade etti. Ata, "Özellikle Tayland'da yapılacak olan Dünya dağ koşusu şampiyonası için hazırlık yapıyoruz. Önümüzdeki günlerde Avrupa kros şampiyonası seçmeleri var. Buradaki hazırlık çalışmalarımızda Kiçir halkının emeği çok büyük, Kiçir Muhtarlığı'na çok teşekkür ediyorum. Antrenörümüzün koordinesinde, sağlam bir şekilde şampiyonaya ve seçmelere hazırlanıyoruz ve güzel sonuçlar alacağımızı umut ediyoruz. Tayland'daki hedefim, milli forma ile dünya şampiyonu olmak. İnşallah bu gururu hep birlikte yaşarız" diye konuştu.

Balkan ve Avrupa Kros Şampiyonası milli takım seçmelerine hazırlanan Büşra Güney ise, Simav'ın Kiçir bölgesinde Sıla Ata ve diğer takım arkadaşlarıyla birlikte yarışmalara hazırlık yaptıklarını ifade etti.

"Milli takıma seçilerek ülkemizi temsil edeceklerine inanıyoruz"

Simav İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Sapmaz, atletizmde Avrupa'da ve dünyada temsil edecek sporcuların Simav'dan çıkacağına inandıklarını ifade etti. Sapmaz, "Sıla Ata, 2022 yılının Şubat ayında Tayland'da yapılacak olan Dünya Dağ Koşusu Şampiyonasında ülkemizi en iyi bir şekilde temsil edecek. Sporcumuz bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı dünyaya dinletecek. Biz sporcumuz ile gurur duyuyoruz. Kiçir bölgesinde Akdağ'ın 2 bin rakımdaki antrenmanlarını ziyaret ettik. Ayrıca 23 Ekim 2021 tarihinde Balkan ve Avrupa şampiyonaları için yapılacak seçmelere diğer sporcularımız katılacak. Milli takıma seçilerek ülkemizi temsil edeceklerine inanıyoruz" dedi.

Kiçir Köyü Muhtarı Rauf Buhan, milli takım sporcusu Sıla Ata'yı ve atletizm sporcularını misafir etmekten gurur duyduklarını belirterek, güzel bir etkinlik olduğunu ifade etti. Muhtar Buhan, "Öğrencilerimizi köyümüzde, imece usulü her evde bir gün yemekli misafir ediyoruz. Bu sebeple köy halkımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Kiçir Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Mehmet Kurnaz, atletizm sporcularına destek verdiklerini ifade etti.

Şampiyonalarda uygulanacak teknikleri Sıla Ata ile birlikte Büşra Güney, Enes Onur, Harun Şimşek ve Ahmet Alper Sofuoğlu'na anlatan antrenör Yıldıray Kaya, Dünya dağ koşusunun zaferle sonuçlanacağını söyledi.

Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda hedef altın madalya
Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda hedef altın madalya
Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda hedef altın madalya
Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda hedef altın madalya

Altın Madalya, Tayland, Milli, Sıla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Dünya Dağ Koşusu Şampiyonası'nda hedef altın madalya - Son Dakika Spor


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