TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 İstanbulspor: 2

Goller: Olawoyin (dk. 24 ve 66), Iskandarli (dk. 90+7) (A.Keçiörengücü), Ali Yaşar (dk. 54), Kaan Gültekin (dk. 74) (İstanbulspor)

90+7. dakikada Abdülkadir'in sağ taraftan gönderdiği uzun pasta topla buluşan Iskandarli, ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3 - 2

66. dakikada ceza sahası içerisindeki karambolde topu alan Hamza, bekletmeden takım arkadaşı Olawoyin'e oynadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Olawoyin, topu ağlara yollayarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-1

54. dakikada Topalli'nin sağ tarafta ceza alanına yaptığı ortada topla arka direkte buluşan Ali Yaşar, düzgün vuruşla ağları sarsmayı başardı. 1-1

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde İstanbulspor 'u 3-2 mağlup etti.

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