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TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 İstanbulspor: 2 - Son Dakika

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 İstanbulspor: 2

23.10.2021 15:36
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 İstanbulspor: 2

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 10. haftasında Ankara Keçiörengücü, evinde İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

24. dakikada Taşkın Çalış'ın sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortaya iyi yükselen Olawoyin'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

54. dakikada Topalli'nin sağ tarafta ceza alanına yaptığı ortada topla arka direkte buluşan Ali Yaşar, düzgün vuruşla ağları sarsmayı başardı. 1-1

66. dakikada ceza sahası içerisindeki karambolde topu alan Hamza, bekletmeden takım arkadaşı Olawoyin'e oynadı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Olawoyin, topu ağlara yollayarak kendisinin ve takımının ikinci golünü attı. 2-1

74. dakikada Topalli'nin sağ kanattan içeriye gönderdiği topta Kaan Gültekin, skora tekrar dengeyi getiren golü kaydetti. 2-2

90+7. dakikada Abdülkadir'in sağ taraftan gönderdiği uzun pasta topla buluşan Iskandarli, ceza sahası içerisinde yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3 - 2

Stat: Aktepe

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Gökmen Baltacı xx, Hüseyin Aylak xx

Ankara Keçiörengücü: Hüseyin Yılmaz xx, Muharrem Cinan xx, Mehmet Dingil xx, Fatih Selimhan Solmaz xx, Ogün Bayrak xx (Abdulkadir Korkut dk. 87 ?), Pululu xx (Uğur Utlu dk. 68 x), Ackah xx, Olawoyin xx (Djibrila dk. 87 ?), Taşkın Çalış xx (Iskandarli dk. 61 x), Hamza Gür xx, Eze xx (Ali Yavuz Kol dk. 61 x)

Yedekler: Boran Güngör, Haşim Arda Sarman, Bilal Budak, Ercan Yazıcı, Berkan Burak Turan

Teknik Direktör: Taner Taşkın

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal xx, Ali Yaşar xx, Etoga xx (Emir Kaan Gültekin dk. 73 x), Ologo xx, Oğuzhan Berber xx, Muammer Sarıkaya xx (Rroca dk. 46 x), Melih Kabasakal xx, Eslem Öztürk xx (Ferhat Yazgan dk. 86 ?), Ethemi xx (Tuncer Duhan Aksu dk. 46 xx), İbrahim Yılmaz xx, Topalli xx (Kağan Miray Bağış dk. 86 ?)

Yedekler: Ljubic,, Berkay Görmez, Emrecan Uzunhan, Tunahan Şamdanlı, Yusuf Ali Özer

Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz

Goller: Olawoyin (dk. 24 ve 66), Iskandarli (dk. 90+7) (A.Keçiörengücü), Ali Yaşar (dk. 54), Kaan Gültekin (dk. 74) (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Taşkın Çalış, Eze, Ogün Bayrak, Ali Yavuz Kol (A.Keçiörengücü) Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz

(İstanbulspor) - ANKARA

TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 İstanbulspor: 2
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 İstanbulspor: 2
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 İstanbulspor: 2
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 İstanbulspor: 2
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 İstanbulspor: 2
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 İstanbulspor: 2
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 İstanbulspor: 2
TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 İstanbulspor: 2

Mehmet Tayfun, Taşkın Çalış, KEÇİÖRENGÜCÜ, Korkut, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor TFF 1. Lig: Ankara Keçiörengücü: 3 İstanbulspor: 2 - Son Dakika Spor


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