Spor kulüpleri, Sivasspor'u kutladı - Son Dakika
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Spor kulüpleri, Sivasspor'u kutladı

27.05.2022 10:27
Spor kulüpleri, Sivasspor'u kutladı

DG Sivasspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından Konyaspor, Medipol Başakşehir, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor kutlama mesajı yayımladı.

DG Sivasspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından Konyaspor, Medipol Başakşehir, Alanyaspor, Fatih Karagümrük, Gaziantep FK ve Çaykur Rizespor kutlama mesajı yayımladı.

Sivasspor, Türkiye Kupası finalinde Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Kayserispor'u 3-2 yenerek kupayı müzesine götürdü. Süper Lig ekipleri de kupa galibi Sivasspor için kutlama mesajı yayımladı.

Konyaspor, sosyal medya hesabından, "60. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Sivasspor Kulübünü ve camiasını tebrik ederiz" notunu ekledi.

Medipol Başakşehir de kulübün sosyal medya hesabından, "Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Sivasspor'u, camiasını ve taraftarlarını tebrik ederiz" paylaşımında bulundu.

Alanyaspor ise, "60. Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Sivasspor Kulübünü tebrik ederiz" ifadelerini kullandı.

Fatih Karagümrük; "Ziraat Türkiye Kupasını kazanan Demir Grup Sivasspor'u tebrik ederiz", Gaziantep FK; "Ziraat Türkiye Kupasında şampiyon olmayı başaran Sivasspor camiasını tebrik ederiz" ve son olarak Çaykur Rizespor da; "Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Sivasspor'u tebrik ediyoruz" cümlelerine yer verdi. - SİVAS

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Kaynak: İHA

Spor, Son Dakika

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