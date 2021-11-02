Masa tenisinde Oktay Çimen başkanlığa aday

Türkiye Masa Tenisi Federasyonunun eski başkanlarından Oktay Çimen, yarın yapılacak genel kurulda yeniden aday olduğunu duyurdu.

Oktay Çimen yaptığı açıklamada, Gazi Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde öğretim görevlisi olduğunu belirterek, 2000-2016 yıllarında masa tenisini Türkiye'de önemli bir noktaya taşımaya çalıştığını dile getirdi.

"Şimdi yeniden ve daha dinamik olarak başkanlığa adayım." diyen Çimen, "Delegelerimizin başkanlığa beni layık görmeleri durumunda, hakem ve antrenörler için dil eğitimi, güçlü il temsilcileri projesi, beden eğitimi öğretmenleri için modül kitabı, masa tenisinde yılın başarılı isimlerinin ödüllendirilmesi, antrenör ve hakemlerin online eğitimlerinin sağlanması, 'Gençlik Merkezleri'nde Masa Tenisi', 'Dijitalleşen Federasyon' gibi birçok projeyi hayata geçirmeye planlıyoruz. Milli takımlarımızın uluslararası alanda daha iyi bir noktada olması için çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Özellikle Anadolu'ya çok önem verdiklerini vurgulayan Çimen, "Türkiye Masa Tenisi Federasyonuna yeni bir vizyon kazandırmak için yoğun bir tempoda çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın." şeklinde görüş belirtti.