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Petkimspor zincir kırdı - Son Dakika

Petkimspor zincir kırdı

25.10.2021 12:08
Petkimspor zincir kırdı

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona yeni kadrosuyla oynadığı 4 maçını da kaybedip dibe demir atarak başlayan Aliağa Petkimspor, ilk galibiyetini 5'inci haftada Türk Telekom'u evinde 71-59 yenerek alıp kendine geldi.

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezona yeni kadrosuyla oynadığı 4 maçını da kaybedip dibe demir atarak başlayan Aliağa Petkimspor, ilk galibiyetini 5'inci haftada Türk Telekom'u evinde 71-59 yenerek alıp kendine geldi. Kötü gidişin ardından kritik galibiyetle moral bulan Petkim'de yabancılardan Foreman, 27 sayı, 6 ribaund, 7 asistle maçın yıldızı oldu. Sezona iddialı takımlarla art arda oynayıp zorlu bir fikstürle başladıklarını hatırlatan Antrenör Can Sevim, "Büyük ihtimalle ligdeki en zorlu seri herkes için böyle olacak ama her hafta üstüne koyduğumuz bir basketbol olduğunu da görüyorduk" dedi.

"Hücum ve savunma anlamında işler yolunda gitmeye başlamıştı" diyen Can Sevim, "Tofaş maçında kaybetsek de aslında bu sinyali vermiştik. O maç da sonuna kadar kazanabileceğimiz bir noktadaydı. Bu hafta savunmadan hiç geri adım atmadık, çok önemli bir savunma performansı gösterdik ki Türk Telekom çok güçlü bir takım ve Gary Browne gibi çok önemli bir oyuncumuzun eksikliğinde bunu yapabilmek bizim için çok önemliydi. Bu galibiyet ileriye daha umutla bakmamızı sağladı" dedi.

FOREMAN'A ALKIŞ

Türk Telekom önünde Foreman'ın etkili performansına da yorum yapan Can Sevim, "Foreman çok yetenekli bir oyuncu, benim çok uzun zamandır gördüğüm en yetenekli oyuncu. Ofansif anlamda yapamayacağı şey yok. Sadece Avrupa basketboluna alışma süreci biraz sancılı geçiyor. Avrupa basketbolunu ve sistemi öğrenmeye başladı ve öğrendikçe de daha üst performans gösterecektir diye düşünüyorum" açıklamasını yaptı.


- İzmir

Basketbol Süper Ligi, Türk Telekom, basketbol, Aliağa, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Petkimspor zincir kırdı - Son Dakika Spor


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