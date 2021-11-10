10 Kasım Çarşamba Spor Gündemi

ATATÜRK'Ü ANMA GÜNÜ

-Vefatının 83. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz

Potanın Perileri Avrupa Şampiyonası Elemeleri öncesi DHA'ya konuştu

Abdulsamet Çevik: 65 ülke içinde İstiklal Marşımızın okunması mükemmel bir duyguydu"O kadar ülkenin arasında İstiklal Marşımızın okunması mükemmel bir duyguydu""Durumlar ne kadar kısıtlı olursa olsun sabırla çalışsınlar""Spor ve okul aynı anda oluyor"

ATATÜRK KOŞUSU 09.05 Atatürk Koşusu Eryaman TOHM'da start alacak.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI17.00 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda 13 Kasım'da Cebelitarık ve 16 Kasım'da deplasmanda Karadağ ile oynanacak maçların hazırlıkları sürecek.

FENERBAHÇETakım izinli

GALATASARAYTakım izinli

BEŞİKTAŞ12.00 Siyah beyazlılar Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

TRABZONSPORTakım izinli

ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI

Ümit Milliler, cuma günü Belçika ile deplasmanda oynayacağı 2023 UEFA U21 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Eleme maçının hazırlıklarına devam edecek.