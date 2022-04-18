Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan
16.00 Altaş Denizlispor- İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu
18.00 Bursaspor- Gençlerbirliği: Çağdaş Altay
20 Nisan Çarşamba:
13.30 Manisa FK- Balıkesirspor: Melis Özçiğdem
16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor: Alper Akarsu
16.00 MKE Ankaragücü- Altınordu: Yasin Kol
18.00 NasaDoge Menemenspor-Kocaelispor: Volkan Bayarslan
21 Nisan Perşembe:
17.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın
Kaynak: AA
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