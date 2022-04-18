Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

18.04.2022 14:36
Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre ligde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor- Ankara Keçiörengücü: Yiğit Arslan

16.00 Altaş Denizlispor- İstanbulspor: Furkan Aksuoğlu

18.00 Bursaspor- Gençlerbirliği: Çağdaş Altay

20 Nisan Çarşamba:

13.30 Manisa FK- Balıkesirspor: Melis Özçiğdem

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Tuzlaspor: Alper Akarsu

16.00 MKE Ankaragücü- Altınordu: Yasin Kol

18.00 NasaDoge Menemenspor-Kocaelispor: Volkan Bayarslan

21 Nisan Perşembe:

17.00 Adanaspor-Yılport Samsunspor: Cihan Aydın

20.30 Eyüpspor- Beypiliç Boluspor: Adnan Deniz Kayatepe

YORUMLAR
500
Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yarın başlıyor Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta heyecanı yarın başlıyor TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Kırklarelispor: 0 TFF 2. Lig: Akhisarspor: 0 Kırklarelispor: 0

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto, Sigorta, Ankara, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika


Son Dakika
14:37 Motosiklet aşkı canından etti! 27 yaşındaki Mehmet geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti
14:33 Ece Ronay dekolteli hamilelik pozunu eleştiren takipçine isim taktı: Ergenus!
14:31 Bakanlık açıkladı! İşte Pençe Kilit Operasyonu bilançosu: 19 terörist öldürüldü, 4 askerimiz yaralı
14:20 Her şey seçimi kazanmak uğruna! Macron maço pozlarla gençleri etkilemek istiyor iddiası
14:16 Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eski eşi Benan Kocadereli'den doğum günü paylaşımı!
14:10 İmamoğlu'nun görüntüleriyle ilgili soruşturma izni verilmedi! Valilik: Görüntüler MOBESE'den değil!
14:08 YHT ücretlerine yüzde 15 zam! 4 ayda 3. artış
13:59 Zabıt katibi evinde ölü bulundu! Ekipler intihar ihtimali üzerinde duruyor
13:56 Demokrat Partili Uysal'dan 6lı masa zirvesi öncesi liderler turu: İlk olarak Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti
13:51 Elon Musk ''Evim yok, arkadaşlarımın odasında kalıyorum" sözleriyle gündem oldu! Haluk Levent, fena ti'ye aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 14:43:34. #1.13#
SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement