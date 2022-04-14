Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyon Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 32. hafta karşılaşmalarında görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
14.30 Ankara Keçiörengücü-Altaş Denizlispor: Onur Özütoprak
17.00 Tuzlaspor- Gençlerbirliği: Muhammet Ali Metoğlu
20.30 İstanbulspor- Bursaspor: Burak Pakkan
16 Nisan Cumartesi:
13.30 Balıkesirspor-NasaDoge Menemenspor: Eren Özyemişcioğlu
16.00 Kocaelispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Furkan Aksuoğlu
16.00 Altınordu- Manisa FK: Mehmet Türkmen
20.30 Beypiliç Boluspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Ömer Faruk Turtay
17 Nisan Pazar:
16.00 MKE Ankaragücü- Adanaspor: Turgut Doman
20.30 Yılport Samsunspor- Eyüpspor: Adem Cinek
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasındaki maçların hakemleri belli oldu - Son Dakika