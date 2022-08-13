Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 A. Denizlispor: 0 - Son Dakika
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Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 A. Denizlispor: 0

13.08.2022 23:50
Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 A. Denizlispor: 0

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, A. Denizlispor'u konuk etti.

Spor Toto 1. Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, A. Denizlispor'u konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar

40. dakikada Cenk Ahmet'in sağ taraftan taşıdığı topu ceza sahası önünde kontrol eden Eze, ceza sahası içine girer girmez çektiği şutta meşin yuvarlak kaleci Hüseyin'de kaldı.

60. dakikada sol taraftan Berkan'ın kullandığı köşe vuruşunda penaltı noktası üzerinde Eze'nin gelişine vuruşunda top savunmadan sekerken, Eze'nin ikinci vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

64. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden topu kaleci Hüseyin kornere çeldi.

70. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ezeh, rakiplerini geçerek yaptığı şutta Hakan Çinemre, kaleye giden meşin yuvarlağı kafayla kornere çeldi.

74. dakikada Sinan'ın pasında ceza yayı içinde topu kontrol eden Pa Dibba bekletmeden pasını Emeka Eze'ye aktardı. Eze'nin ceza saha içinde yaptığı sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

90+5. dakikada Ahmed Ildız'ın pasında ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kalan Ezeh'in şutunda top az farkla dışarı gitti.

Stat: Eyüp

Hakemler: Alper Akarsu xx, Emrah Ünal xx, Nurettin Dinçer Demir xx

Eyüpspor: Harun Tekin xx, Cenk Ahmet Alkılıç x (Erdem Gökçe dk. 46 xx), Alpaslan Öztürk xx, Uğur Demirok xx, Berkan Emir xx, İbrahim Akdağ xx (Bekir Yılmaz dk. 90+1 ?), Stephane Badji x (Ahmed Ildız dk. 46 xx), Sinan Kurt xx, Pa Dibba xx (Ahmet Yazar dk. 78 xx), Ryan Babel x (Francis Ezeh dk. 46 xx), Emeka Eze xxx

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Arda Yumurtacı, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya, Fethi Özer

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

A. Denizlispor: Hüseyin Altıntaş xx, Emre Sağlık xx (Berkant Gündem 90+5 ?), Oğuz Yılmaz xx, Hakan Çinemre xx, Leo Schwechlen xx, Muhammed Gönülaçar xx, Mustafa Çeçenoğlu x, Özer Özdemir x (Okan Derici dk. 81?), Gökhan Süzen xx, Kevin Mayi x, Bekir Böke x (Oğuzhan Sarı dk. 81 ?)

Yedekler: Abdulkadir Sünger, Muhammet Özkal, Asım Hamzaçebi, Mehmet Eren Sıngın

Teknik Direktör: Mesut Bakkal

Gol: Emeka Eze (dk. 74) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Mustafa Çeçenoğlu, Leo Schwechlen (A. Denizlispor), Uğur Demirok, Ezeh, Berkan Emir, Ahmet Yazar (Eyüpspor) - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Denizlispor ilk hafta Eyüpspor deplasmanında Denizlispor ilk hafta Eyüpspor deplasmanında Denizlispor'da 3 eksik Denizlispor'da 3 eksik
Kaynak: İHA

Berkan Emir, Denizlispor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 A. Denizlispor: 0 - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 A. Denizlispor: 0 - Son Dakika
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