Spor Toto Süper Lig: FT Antalyaspor: 1 A.Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

9. dakikada Doğukan Sinik 'in sol kanattan ceza alanına içine girip yaptığı ortada kaleciyi geçen topu kimse dokunamadı. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

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