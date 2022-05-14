Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika

Judoda Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Kahramanmaraş'ta devam ediyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ikinci gün müsabakaları sonunda il genel sıralamasında Konya 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla ilk sıradaki yerini korudu.

Sakarya 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla ikinciliğe, Ankara ise 2 altın madalyayla üçüncülüğe yükseldi.

Organizasyonun ikinci gününde derece yapan sporcular şunlar:

Kadınlar

44 kilo: 1. Elif Azra Külak (Sakarya), 2. Elif Kılıç (İstanbul), 3. Merve Çınar (Manisa), 3. Aleyna Sena Koyak (Konya)

48 kilo: 1. Semanur Yeşiltaş (İstanbul), 2. Döndü Nida Demir (Konya), 3. Busenur Danışmaz (Bolu), 3. Ceylin Nisa Dalkara (Manisa)

52 kilo: 1. Rümeysa Hatice Kılıçkaya (Sivas), 2. Duru Yılmaz (Sakarya), Aybüke Gül (İzmir), 3. Yelda Nur Olgunsoy (Kocaeli)

Erkekler

50 kilo: 1. Enes Bilge (İzmir), 2. Süleyman Sefa Güler (Kütahya), 3. Mehmet Özgün (Balıkesir), 3. Ahmet Tuncer (Hakkari)

55 kilo: 1. Emir Öztekin (Batman), 2. Emin Levent Yelkenci (Manisa), 3. Can Emirhan Esenboğa (Iğdır), 3. Şıvan Umut Polat (Ordu)

60 kilo: 1. Numan Onay (Ankara), 2. Resul Taştan (Adıyaman), 3. Emre Öztekin (Batman), 3. Yaser Yazıcı (Samsun)