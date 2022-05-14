Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası devam ediyor - Son Dakika
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Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası devam ediyor

14.05.2022 20:56
Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası devam ediyor

Judoda Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Kahramanmaraş'ta devam ediyor.

Judoda Spor Toto Yıldızlar Türkiye Şampiyonası Kahramanmaraş'ta devam ediyor.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Merkez Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ikinci gün müsabakaları sonunda il genel sıralamasında Konya 3 altın, 4 gümüş ve 2 bronz madalyayla ilk sıradaki yerini korudu.

Sakarya 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalyayla ikinciliğe, Ankara ise 2 altın madalyayla üçüncülüğe yükseldi.

Organizasyonun ikinci gününde derece yapan sporcular şunlar:

Kadınlar

44 kilo: 1. Elif Azra Külak (Sakarya), 2. Elif Kılıç (İstanbul), 3. Merve Çınar (Manisa), 3. Aleyna Sena Koyak (Konya)

48 kilo: 1. Semanur Yeşiltaş (İstanbul), 2. Döndü Nida Demir (Konya), 3. Busenur Danışmaz (Bolu), 3. Ceylin Nisa Dalkara (Manisa)

52 kilo: 1. Rümeysa Hatice Kılıçkaya (Sivas), 2. Duru Yılmaz (Sakarya), Aybüke Gül (İzmir), 3. Yelda Nur Olgunsoy (Kocaeli)

Erkekler

50 kilo: 1. Enes Bilge (İzmir), 2. Süleyman Sefa Güler (Kütahya), 3. Mehmet Özgün (Balıkesir), 3. Ahmet Tuncer (Hakkari)

55 kilo: 1. Emir Öztekin (Batman), 2. Emin Levent Yelkenci (Manisa), 3. Can Emirhan Esenboğa (Iğdır), 3. Şıvan Umut Polat (Ordu)

60 kilo: 1. Numan Onay (Ankara), 2. Resul Taştan (Adıyaman), 3. Emre Öztekin (Batman), 3. Yaser Yazıcı (Samsun)

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Kaynak: AA

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