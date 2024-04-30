Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da düzenlenecek - Son Dakika
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Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da düzenlenecek

Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası Ordu\'da düzenlenecek

Türkiye Judo Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, Ordu'da gerçekleştirilecek. Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç, şampiyonanın 3-5 Mayıs tarihleri arasında 81 ilden 1500'e yakın sporcu, antrenör ve hakemin katılımıyla yapılacağını belirtti. Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda düzenlenecek olan şampiyonaya ev sahipliği yapacak olan Ordu, bu organizasyonun gerçekleşmesinden dolayı Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a teşekkür etti ve tüm Orduluları sporcuları desteklemeye davet etti.

30.04.2024 11:35
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Türkiye Judo Federasyonu 2024 yılı faaliyet programında yer alan Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da düzenlenecek.

Ordu Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Genç, yaptığı yazılı açıklamada, 81 ilden 1500'e yakın sporcu, antrenör ve hakemin katılımı ile gerçekleşecek şampiyonanın 3-5 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını belirtti.

Altınordu ilçesindeki Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek şampiyonaya ev sahipliği yapacak olmanın heyecanını yaşadıklarını ifade eden Genç, şunları kaydetti:

"Bu güzel organizasyonun Ordu ilimizde yapılmasına vesile olan kıymetli hemşehrimiz Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz'a teşekkür ediyorum. Türkiye'nin dört bir köşesinden katılım sağlayacak sporcularımıza, antrenörlerimize ve hakemlerimize mücadelelerde başarılar diliyorum. Tüm Orduluları sporcularımızı izlemeye ve onları desteklemeye davet ediyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Spor Toto Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası Ordu'da düzenlenecek - Son Dakika

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