2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Türkiye- Norveç karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

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