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Türkiye-Norveç - Son Dakika

Türkiye-Norveç

08.10.2021 20:37
Türkiye-Norveç

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Türkiye-Norveç karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: ÜlkerHakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Serdar Aziz, Merih Demiral, Caner Erkin, Ozan Tufan, Berat...

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda yapılacak Türkiye- Norveç karşılaşmasının hakem ve takım kadroları şöyle:

Stat: Ülker

Hakemler: Felix Brych, Mark Borsch, Stefan Lupp (Almanya)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Serdar Aziz, Merih Demiral, Caner Erkin, Ozan Tufan, Berat Özdemir, Cengiz Ünder, Hakan Çalhanoğlu, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz

Norveç: Nyland, Pedersen, Strandberg, Hanche-Olsen, Meling, Odegaard, Berg, Thorsby, Hauge, Elyounoussi, Thorstvedt

2022 FIFA Dünya Kupası, Türkiye, Almanya, Norveç, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye-Norveç - Son Dakika Spor


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