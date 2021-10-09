Salon: Burhan Felek
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal
Türk Hava Yolları: Janset Erkul, İrem Çor, Van Ryk, Şeyma Ercan, Kingdon, Aslı Kalaç ( Berin Yıldırım, Carlini, Polen Ünver, Rabadzhieva, Bahar Guidetti)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Aslıhan Kalaç, Ezgi Bektaş, Ergün Eroğlu, Pelin Özkılıççı, Szakmary, Emine Arıcı (Eylül Akarçeşme, Melis Yılmaz, Güldeniz Önal, Nur Öztürk, Berra Eren)
Setler: 25-18, 25-21, 25-18
Süre: 86 dakika (27, 32, 27)
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
Kaynak: AA
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