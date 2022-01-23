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Spora gönül verenlerin kurduğu Boğaziçi Bargilya Spor Kulübü sahaya indi - Son Dakika

Spora gönül verenlerin kurduğu Boğaziçi Bargilya Spor Kulübü sahaya indi

23.01.2022 16:30
Spora gönül verenlerin kurduğu Boğaziçi Bargilya Spor Kulübü sahaya indi

Muğla'nın Milas ilçesinde Boğaziçi Mahallesi'nde spora gönül verenlerin el ele vermesiyle kurulan spor kulübü sahaya indi.

Muğla'nın Milas ilçesinde Boğaziçi Mahallesi'nde spora gönül verenlerin el ele vermesiyle kurulan spor kulübü sahaya indi. Kulüp Başkanı Durmuş Akyürek, hedeflerinin gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, Milas futboluna renk katarak yetenek kazandırmak olduğunu ifade etti

Boğaziçi Mahallesi'nde spora gönül verenlerin el ele vermesiyle kurulan spor kulübü aktif olarak çalışmalarına başladı. Kulübün futbol takımı ilk antrenmanını Milas Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirdi. Geçmiş dönemde yaptığı başarılı çalışmalarla mahallelinin sevgisini kazanan eski muhtar Muharrem Akyürek'in oğlu iş insanı Durmuş Akyürek'in başkanlığını yaptığı spor kulübünün futbol takımı 25 kişiden oluşuyor.

Oyuncularının büyük bir bölümünü Boğaziçi Mahallesi'nde ikamet eden gençlerin oluşturduğunu belirten Kulüp Başkanı Akyürek, "Kulübümüz 2018 yılında spora gönül vermiş kişiler tarafından kuruldu ama bu yıl aktif bir şekilde çalışmalarımıza başladık. İkinci Amatör Küme'de mücadele edeceğiz. İlk antrenmanımızı da Milas Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirdik. İlerleyen süreçte futbol altyapımızı da oluşturacağız. Amacımız gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutmak, Milas futboluna renk katarak yetenek kazandırmaktır. Çalışmalarımızla mahallemize de ayrı hava katıp, hareketlilik getireceğiz. İnşallah spora gönül vermiş olanlarla başarılı çalışmalar yapacağız" dedi.

Genç sporcuları ilk antrenmanlarında yalnız bırakmayan Boğaziçi Mahalle Muhtarı Ferhat Karakoyun, genç sporcuların her zaman yanında olduğunu söyleyerek, "Genç başkanımıza ve ona destek veren mahalle sakinlerimize çok teşekkür ediyorum. Muhtarlık olarak mahalle sakinlerimiz için en iyisini yapmaya gayret ediyoruz. Bu doğrultuda da tüm kurum, sivil toplum örgütü ve siyasilerle görüşmelerimiz oluyor. Mahallemize gençlerimiz için bir antrenman sahası yapılması için de girişimlerde bulunduk. Bir proje de hazırladık. İnşallah ilgili kurumların da desteğiyle bu sahayı mahallemize ve gençlerimize kazandıracağız" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki birçok takımda görev alarak sahada ter döken Gökhan Miral'ın kaptanlık yaptığı takımda genç yetenekler mücadele edecek. - MUĞLA

Spora gönül verenlerin kurduğu Boğaziçi Bargilya Spor Kulübü sahaya indi
Spora gönül verenlerin kurduğu Boğaziçi Bargilya Spor Kulübü sahaya indi

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Muhtar, Futbol, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Spora gönül verenlerin kurduğu Boğaziçi Bargilya Spor Kulübü sahaya indi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Spora gönül verenlerin kurduğu Boğaziçi Bargilya Spor Kulübü sahaya indi - Son Dakika
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