Spora İlkadım Projesi Vezirköprü'de Devam Ediyor - Son Dakika
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Spora İlkadım Projesi Vezirköprü'de Devam Ediyor

Spora İlkadım Projesi Vezirköprü\'de Devam Ediyor

Vezirköprü'deki proje, çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

30.12.2024 23:23
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Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla hayata geçirilen "Spora İlkadım Projesi", Samsun'un Vezirköprü ilçesinde devam ediyor.

Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, proje kapsamındaki çalışmaları Zeki Cevher İlkokulu'nu ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı. Proje kapsamında, Vezirköprü Kaymakamlığı destekleri, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile Vezirköprü ilçe merkezindeki ilkokullarda uzman antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde hem çocukların fiziksel sağlığını desteklemek hem de zihinsel gelişimlerine katkı sunarak disiplinli, özgüvenli ve başarı odaklı bireyler yetiştirmeyi amacıyla öğrencilere futbol, basketbol, voleybol, masa tenisi, atletizm ve cimnastik gibi çeşitli spor dallarında eğitimler veriliyor.

Proje hakkında açıklama yapan Vezirköprü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, "Bu proje sayesinde çocuklarımızın sadece fiziksel gelişimi değil, aynı zamanda mental gelişimleri de destekleniyor. Spor, bireylerin özgüven kazanmalarına, ekip çalışmasına ve sorumluluk bilinci kazanmalarına büyük katkı sağlıyor. Hedefimiz, sağlıklı ve sportif bir nesil yetiştirmek. Vezirköprü'nün spor altyapısına önemli katkılarda bulunarak, geleceğin başarılı sporcularının bu şehirden çıkmasını hedefliyoruz" dedi.

Ziyarette Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya'ya, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Erkan Ulaşır ve Okul Müdürü Şadi Baş eşlik etti. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Spora İlkadım Projesi Vezirköprü'de Devam Ediyor - Son Dakika

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