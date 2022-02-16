Sporculara iletişim becerileri eğitimi

Sporcuların iletişim eksikleri tamamlanarak, sporcuların sadece fiziksel gelişimi değil aynı zamanda psikolojik gelişiminin de desteklenmesi için İletişim Becerileri eğitimi başladı.

Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İnönü Üniversitesi işbirliği gerçekleştirilen sporcuların mental gelişimine destek sağlayacak olan İletişim Becerileri Eğitimi seminerlerinin ikincisi düzenlendi. Müdürlüğün toplantı salonunda gerçekleşen seminer Personel Şube Müdürü Suat Arıkan tarafından verildi. Program kapsamında her iki haftada bir düzenli olarak eğitimler düzenlenecek. Eğitimler boyunca 8-18 yaş aralığındaki yaklaşık 300 sporcu ve velilerine eğitimler verilecek. Bu eğitimler, iletişim becerileri, gençlik ve iletişim, bağımlıkla mücadele, sporcuların kültürel gelişimi, çocuk psikolojisi ve sporda hijyen gibi birçok modül barındırıyor. Böylelikle sporcuların sosyal uyumu, mental gelişimi, sanat-spor ile rahatlamaları, iletişim eksikleri tamamlanarak, sporcuların sadece fiziksel gelişimi değil aynı zamanda psikolojik gelişimi de destekleniyor. Eğitim modülleri Gençlik Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan koordinatörlüğünde gerçekleşecek olup, programların yürütücülüğünü ve sporcuların bireysel gelişimini antrenörler tarafından takip edilecek. Program 8 eğitim modülünden oluşmakta olup Mayıs ayı içerisinde program kapanışı yapılarak sonlandırılacak.

Program sonunda sporculara ve ailelerine memnuniyet anketi uygulanarak çıktılar değerlendirilecek. Spor ve akademik çevrenin işbirliğinin başarıya etkisi ölçülerek sonuçlar ele alınıp Türkiye'nin gençlerinin nasıl daha iyi geleceğe hazırlanabileceği tespit edilmiş olacak. - MALATYA