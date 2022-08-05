Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika
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Futbol: Spor Toto Süper Lig

05.08.2022 22:02
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Atatürk OlimpiyatHakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişkenİstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ferhat Yazgan, Abazaj, İbrahim YılmazTrabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Dorukhan Toköz, Hugo,...

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Hakan Yemişken

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Okan Erdoğan, Mehmet Yeşil, Duhan Aksu, Melih Kabasakal, Ali Yaşar, Topalli, Ferhat Yazgan, Abazaj, İbrahim Yılmaz

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Larsen, Dorukhan Toköz, Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Visca, Abdülkadir Ömür, Bakasetas, Trezeguet, Cornelius

Gol: Dk. 17 Cornelius (Trabzonspor)

Sarı kart: Dk. 45 Ferhat Yazgan (İstanbulspor)

Spor Toto Süper Lig'de İstanbulspor ile Trabzonspor arasında oynanan 2022-2023 sezonun açılış maçının ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

13. dakikada Eren Elmalı'nın pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Trezeguet'in vuruşunda, kaleci Jensen topu son anda direk dibinden kornere çeldi.

17. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Hugo'nun arkaya aşırttığı topu Cornelius kafa vuruşuyla ağlara gönderdi: 0-1.

29. dakikada Visca'nın soldan kullandığı kornerde, ceza sahasında Larsen'in kafa vuruşu sonrası top direğin yanından auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Trabzonspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Arda Kardeşler, Ferhat Yazgan, Hugo, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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