84. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında sol kanattan ilerleyen ve ceza sahasına giren Del Valle'nin altı pas önüne yaptığı ortade Metehan zor pozisyonda topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor: 0-1 - Son Dakika

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