HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor: 0-1 - Son Dakika
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HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

14.08.2022 21:20
HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor: 0-1

STAT: Atatürk OlimpiyatHAKEMLER: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Murat AltanHANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR: Serkan Kırıntılı - Serkan Göksu, Santos, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Sackey), Geraldo (Dk. 68 Gheorghe), Mrsic (Dk. 68 Gagnidze), Avounou, Onur Ayık (Dk. 68 del Valle), Bettaieb (Dk.

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Çağdaş Altay, Süleyman Özay, Murat Altan

HangiKredi Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Serkan Göksu, Allyson, Glumac, Lenjani, Oğuz Gürbulak (Dk. 82 Sackey), Geraldo (Dk. 68 Gheorghe), Mrsic (Dk. 68 Gagnidze), Durel Avounou, Onur Ayık (Dk. 68 Del Valle), Bettaieb (Dk. 73 Metehan Mimaroğlu)

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Bünyamin Balcı, Ömer Toprak, Kudryashov, Güray Vural, Fernando (Dk. 85 Veysel Sarı), Soner Aydoğdu (Dk. 76 Hakan Özmert), Ndao (Dk. 61 Larsson), Luiz Adriano, Ghacha (Dk. 61 Sinan Gümüş), Haji Wright (Dk. 76 Fredy)

Gol: Dk. 59 Haji Wright (Fraport TAV Antalyaspor)

Sarı kartlar: Dk. 57 Geraldo (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 66 Soner Aydoğdu, Dk. 81 Fernando (Fraport TAV Antalyaspor)

Spor Toto Süper Lig'in ikinci hafta mücadelesinde Fraport TAV Antalyaspor deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

59. dakikada Antalyaspor öne geçti. Sağ kanatta topla buluşan Bünyamin'in arka direğe yaptığı ortada Haji Wright topa kafayı vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

84. dakikada gelişen Ümraniyespor atağında sol kanattan ilerleyen ve ceza sahasına giren Del Valle'nin altı pas önüne yaptığı ortade Metehan zor pozisyonda topa kafayı vurdu, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Mücadeleyi Antalyaspor 1-0 kazandı.

YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Antalyaspor: 1 (Maç sonucu) Spor Toto Süper Lig: Ümraniyespor: 0 Antalyaspor: 1 (Maç sonucu) Futbol: Spor Toto Süper Lig Futbol: Spor Toto Süper Lig
Kaynak: AA

Mustafa Kemal Atatürk, Serkan Kırıntılı, Altay, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor: 0-1 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor: 0-1 - Son Dakika
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