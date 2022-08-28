45+2. dakikada ev sahibi ekibin sağ taraftan kullandığı kornerde ceza sahası içerisinde Campanharo, Perez ile mücadelesinde yerde kaldı. Maçın hakemi Sarper Barış Saka, VAR incelemesinin ardından pozisyonu penaltı olarak değerlendirdi. 45+4'üncü dakikada Thiam'ın kullandığı penaltıda meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta gitti.

Kaynak: AA

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