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Futbol: Spor Toto Süper Lig

04.09.2022 22:46
Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: EryamanHakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar UyarcanMKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Zahid, Ariyibi, Pedrinho, Beridze, MachedaBeşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes,...

Stat: Eryaman

Hakemler: Mete Kalkavan, Kerem Ersoy, İbrahim Çağlar Uyarcan

MKE Ankaragücü: Bahadır Han Güngördü, Oğuz Ceylan, Atakan Çankaya, Mujakic, Marlon, Tolga Ciğerci, Zahid, Ariyibi, Pedrinho, Beridze, Macheda

Beşiktaş: Emre Bilgin, Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Muleka, Dele Alli, N'Koudou, Weghorst

Goller: Dk. 26 Beridze (MKE Ankaragücü), Dk. 30 Muleka, Dk. 35 Dele Alli (Beşiktaş)

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü deplasmanında ilk yarıyı 2-1 önde tamamladı.

26. dakikada MKE Ankaragücü öne geçti. Tolga Ciğerci'nin sağ kanattan ceza sahasına yaptığı etkili ortaya penaltı noktasının önündeki Beridze'nin kafa vuruşunda, top sol direğin dibinden filelerle buluştu: 0-1.

30. dakikada Beşiktaş skora dengeyi getirdi. N'Koudou'nun sağ kanattan ön direğe doğru yaptığı orta savunmaya da çarparak kaleye yöneldi ve kaleci Bahadır Han Güngördü topu son anda çeldi. Kaleciden dönen topu kale sahasının içinde Muleka tamamlayarak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1.

35. dakikada bu sefer Beşiktaş öne geçti. Masuaku'nun rakip yarı sahanın ortasından kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına gelen topu Weghorst kafayla kale sahasına indirdi. Uygun durumdaki Dele Alli, meşin yuvarlağı filelere yolladı: 1-2.

İlk yarı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

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Kaynak: AA

İbrahim Çağlar, Mete Kalkavan, Tolga Ciğerci, Kerem Ersoy, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Futbol: Spor Toto Süper Lig - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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