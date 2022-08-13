Yukatel Kayserispor - İstanbulspor 1-0 - Son Dakika
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Yukatel Kayserispor - İstanbulspor 1-0

13.08.2022 22:10
Yukatel Kayserispor - İstanbulspor 1-0

STAT: Kadir HasHAKEMLER: Suat Arslanboğa, Aleks Taşçıoğlu, İsmail Şencan YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal - Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Bertolacci (Dk. 67 Mensah), Campanharo, Emrah, Cardoso (Dk. 83 Ackah), Gökhan (Dk.56 Ramazan), Gavranovic (Dk. 83 Mustafa)İSTANBULSPOR: Jensen - Oğuzhan (Dk.

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Suat Arslanboğa, Aleks Taşçıoğlu, İsmail Şencan YUKATEL KAYSERİSPOR: Bilal - Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Bertolacci (Dk. 67 Mensah), Campanharo, Emrah, Cardoso (Dk. 83 Ackah), Gökhan (Dk.56 Ramazan), Gavranovic (Dk. 83 Mustafa)İSTANBULSPOR: Jensen - Oğuzhan (Dk. 67 Kağan), Okan (Dk. 68 Ebert), Mehmet, Duhan, Ali, Abazaj (Dk. 58 Ethemi), Melih, Ferhat (Dk. 58 Muammer), Topalli, İbrahimGOLLER: Dk. 4 Cardoso (Kayserispor)SARI KARTLAR: Cardoso, Bertolacci, Ackah (Kayserispor), Ali, Duhan (İstanbulspor)Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında sahasında İstanbulspor'u konuk eden Yukatel Kayserispor sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı. Sarı kırmızılar Cardoso'nun 4'üncü dakikada attığı golle, ligin ilk iç saha maçında İstanbulspor'u mağlup ederek, Süper Lig'de ilk galibiyetini aldı.3'üncü dakikada sol kanattan Carole'un ortasında penaltı noktası üzerinde topla buluşan Cardoso, meşin yuvarlağı Jensen'in solundan ağlara gönderdi: 1-0.43'üncü dakikada Abazaj sağdan içeri girdi ve sol ayağı ile sert vurdu. Top az farkla auta çıktı.İlk yarı Kayserispor'un üstünlüğü ile sona erdi.65'inci dakikada Ethemi ceza sahası dışı sağ çağrazından sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, top üstten auta gitti.69'uncu dakikada gelişen İstanbulspor atağında Topalli sol kanattan ortaladı. Kale sahası içinde bulunan İbrahim Yılmaz kafayı vurdu. Top üstten az farkla auta çıktı.90+4'üncü dakikada Ramazan'ın pasında Mustafa Pektemek soldan sert vurdu. Kaleci Jensen soluna uzanıp topu çeldi.Mücadele, Kayserispor'un 1-0'lık üstünlüğü ile bitti.

- Kayseri
YORUMLAR
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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 İstanbulspor: 0 (İlk Yarı) Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 1 İstanbulspor: 0 (İlk Yarı) Kayserispor ile İstanbulspor 5. randevuda Kayserispor ile İstanbulspor 5. randevuda
Kaynak: DHA

Suat Arslanboğa, İstanbulspor, Kayserispor, Kayseri, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Yukatel Kayserispor - İstanbulspor 1-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Yukatel Kayserispor - İstanbulspor 1-0 - Son Dakika
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