Karşılaşmada başka gol olmadı ve Menemen FK sahasında Esenler Erokspor'u 1-0 mağlup etti.

3'üncü dakikada sağ kanattan gelişen Esenler Erokspor atağında Sertaç Çam ceza sahasına ortaladı, arka direkte Yavuz Koç kafayı vurdu, Zülküf Özer son anda çizgi üzerinde topun sahibi oldu.17'nci dakikada hızlı gelişen Menemen FK atağında sol kanattan aldığı topla Oğuzhan Aydoğan kaleye doğru hareketlendi. Sağ kanattan ceza sahasına koşu yapan Mertcan Açıkgöz'ü gördü. Bu futbolcunun sert vuruşunda top Bekir Demircan'ın kucağında kaldı.26'ncı dakikada Yavuz Koç - Seçkin Getbay mücadelesinde Seçkin yerde kaldı, hakem devam dedi. Yavuz Koç kaptığı topla ceza sahasına hareketlendi. Sağ taraftan bindiren Sertaç Çam'a aktardı. Sertaç'ın nefis plasesi üst direği sıyırarak dışarı gitti.39'uncu dakikada Serhat Baştan'ın sağ taraftan kullandığı kornerde, arka direkte Batuhan Yılmaz kafayı vurdu. Ağlara yönelen topu Kadir Yazıcı çizgiden kafayla çıkarttı.44'üncü dakikada Seçkin Getbay'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta Mertcan Açıkgöz'ün kafa vuruşu direğin yanından az farkla dışarı gitti.46'ncı dakikada Kadir Yazıcı sol kanattan ceza sahasına nefis kesti. Emre Keskin'in göğsüyle kontrol ettikten sonra yere çarptırarak yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kalecinin üstünden ağlara gitti: 1-0.53'üncü dakikada sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Ali Özgün kaleciyle karşı karşıya kaldı. Vuruşunda top kaleci Bekir Demircan'ın ellerinde kaldı.68'inci dakikada Burak Albayrak, kaleyi cepheden gören pozisyonda çok sert vurdu. Köşeye giden topu kaleci Zülküf Özer güçlükle tokatladı.75'inci dakikada sol kanattan Sertaç Çam ortaladı. Ceza sahası içinde top Atalay Gürel'in eline çarpınca hakem Enes Kanpara tereddütsüz penaltı noktasını gösterdi. Serdar Deliktaş'ın kullandığı penaltı vuruşunu kaleci Zülküf köşeden kurtardı.

Kaynak: DHA

Zülküf Özer, Menemen, Esenler, İzmir, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Menemen Futbol Kulübü - Esenler Erokspor: 1-0 - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.