Eşin Group Nazilli Belediyespor - Afjet Afyonspor: 1-1 - Son Dakika
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Eşin Group Nazilli Belediyespor - Afjet Afyonspor: 1-1

28.08.2022 19:20
Eşin Group Nazilli Belediyespor - Afjet Afyonspor: 1-1

STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Hasan Kaçar, Erdi Abdulmecit Sayar, Hasan CebeciEŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Çağrı, Mert Özyıldırım (Dk. 59 Cemal), Ahmet (Dk. 64 Yılmaz), Nurettin (Dk.

STAT: Nazilli İlçe

HAKEMLER: Hasan Kaçar, Erdi Abdulmecit Sayar, Hasan Cebeci

EŞİN GROUP NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya - Çağrı, Mert Özyıldırım (Dk. 59 Cemal), Ahmet (Dk. 64 Yılmaz), Nurettin (Dk. 79 Anıl), Hüseyin, Ali, Emre, Bilal, Hakkı, DoğukanAFJET AFYONSPOR: Anıl - Alper, Eren, Mete, İsmail Hakkı, Şiyar (Dk. 90 Melih), Olcay, Muhammed Mustafa (Dk. 64 Uygar Mert), Yavuz Selim (Dk. 64 Berat), Kaan (Dk. 72 Ali), İlke (Dk. 72 Abdullah)GOLLER: Dk. 29 Alim (Nazilli Bld) - Dk. 18 Alper (Afjet Afyonspor)SARI KARTLAR: Mert Özyıldırım, Hüseyin (Nazilli Bld) - Yavuz Selim, Alper, Şiyar, İsmail Hakkı, Mete (Afjet Afyonspor)

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında Eşin Group Nazilli Belediyespor sahasında Afjet Afyonspor'la yenişemedi: 1-1. Nazilli İlçe Stadı'nda konuk ekibin 18'inci dakikada Alper'le bulduğu gole siyah-beyazlılar 29'uncu dakikada Alim'le karşılık verdi. Bu sonuçla iki takım da sezona birer puanla başladı.


- Nazilli
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Nazilli Belediyespor ilk sınavda Nazilli Belediyespor ilk sınavda
Kaynak: DHA

Hasan Cebeci, Hüseyin Ali, Nazilli, Şiyar, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eşin Group Nazilli Belediyespor - Afjet Afyonspor: 1-1 - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eşin Group Nazilli Belediyespor - Afjet Afyonspor: 1-1 - Son Dakika
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