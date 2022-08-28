TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'un ilk haftasında Eşin Group Nazilli Belediyespor sahasında Afjet Afyonspor'la yenişemedi: 1-1. Nazilli İlçe Stadı'nda konuk ekibin 18'inci dakikada Alper'le bulduğu gole siyah-beyazlılar 29'uncu dakikada Alim'le karşılık verdi. Bu sonuçla iki takım da sezona birer puanla başladı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Eşin Group Nazilli Belediyespor - Afjet Afyonspor: 1-1 - Son Dakika

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