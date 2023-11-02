Stoperi kalmayan Fenerbahçe, eski Beşiktaşlı Serdar Saatçı için düğmeye bastı

Fenerbahçe'de Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in uzun süreli sakatlık yaşaması sonrası gündeme sürpriz bir isim geldi. Yabancı kontenjanını kullanmak istemeyen sarı-lacivertliler, Braga'dan Serdar Saatçı'yı renklerine bağlamak istiyor.

BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ

Fenerbahçe'nin listesindeki ilk isim Braga'dan Serdar Saatçı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın Portekiz ekibine 1.5 milyon euroya sattığı milli stoper için kiralama teklifi yapacak.

8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Serdar Saatçı bu sezon Braga formasıyla 8 maça çıktı. 20 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 671 dakika süre aldı.