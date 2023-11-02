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Stoperi kalmayan Fenerbahçe, eski Beşiktaşlı Serdar Saatçı için düğmeye bastı - Son Dakika

Stoperi kalmayan Fenerbahçe, eski Beşiktaşlı Serdar Saatçı için düğmeye bastı

Son Güncelleme: 02.11.2023 09:53

Fenerbahçe, savunmada peş peşe yaşanan sakatlıklar nedeniyle ara transfer döneminde Braga'dan Serdar Saatçı'yı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Sarı-lacivertliler, eski Beşiktaşlı için Portekiz ekibine kiralama teklifi yapacak.

Fenerbahçe'de Becao, Djiku ve Serdar Aziz'in uzun süreli sakatlık yaşaması sonrası gündeme sürpriz bir isim geldi. Yabancı kontenjanını kullanmak istemeyen sarı-lacivertliler, Braga'dan Serdar Saatçı'yı renklerine bağlamak istiyor.

BEŞİKTAŞ FORMASI GİYDİ

Fenerbahçe'nin listesindeki ilk isim Braga'dan Serdar Saatçı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş'ın Portekiz ekibine 1.5 milyon euroya sattığı milli stoper için kiralama teklifi yapacak.

8 MAÇTA FORMA GİYDİ

Serdar Saatçı bu sezon Braga formasıyla 8 maça çıktı. 20 yaşındaki stoper bu karşılaşmalarda 671 dakika süre aldı.

Serdar Saatçı, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Stoperi kalmayan Fenerbahçe, eski Beşiktaşlı Serdar Saatçı için düğmeye bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Stoperi kalmayan Fenerbahçe, eski Beşiktaşlı Serdar Saatçı için düğmeye bastı - Son Dakika
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