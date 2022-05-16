Sualtı hokeyinde 15 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Şampiyonası sona erdi - Son Dakika
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Sualtı hokeyinde 15 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Şampiyonası sona erdi

16.05.2022 00:48
Sualtı hokeyinde 15 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Sualtı hokeyinde Kocaeli'de düzenlenen 15 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Şampiyonası ile milli takım seçme müsabakaları tamamlandı.

Sualtı hokeyinde Kocaeli'de düzenlenen 15 Yaş Altı ve Büyükler Türkiye Şampiyonası ile milli takım seçme müsabakaları tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla Gebze Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen organizasyona büyükler kategorisinde 16 erkek ve 9 kadın takımından toplam 303 sporcu katıldı.

15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası'nda ise 8 erkek ve 4 kadın takımından 116 sporcu yarıştı.

Organizasyonda dereceye giren kulüpler şöyle:

Büyükler Türkiye Şampiyonası Kadınlar Kategorisi:

1- İstanbul Bilimsel Yüzme Eğitim Merkezi Spor Kulübü

2- Buz Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü

3- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü

Büyükler Türkiye Şampiyonası Erkekler Kategorisi:

1- Derin Ege Spor Kulübü

2- Orta Doğu Teknik Üniversitesi Spor Kulübü

3- Antalya Sualtı Sporları Kulübü

15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Kadınlar Kategorisi:

1- Rüzgar Yüzme Spor Kulübü

2- Buz Yüzme ve Sualtı Sporları Kulübü

3- Olimpik Yüzme Spor Kulübü

15 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası Erkekler Kategorisi:

1- Atlantik Yüzme ve Su Sporları Kulübü

2- Olimpik Yüzme Spor Kulübü

3- İstanbul Spor Teknikleri Kulübü

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Kaynak: AA

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