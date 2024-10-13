Sualtı Milli Takımı Şampiyonada Başarılar Elde Etti

Spor

Sualtı Görüntüleme Milli Takımı, Arnavutluk'ta düzenlenen Sualtı Görüntüleme Dünya Şampiyonası'nda 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'un Saranda şehrinde düzenlenen Sualtı Görüntüleme Dünya Şampiyonası'nda belgesel ve film kategorisinde Sualtı Görüntüleme Milli Takımı sporcularından Erkan Balk ve dalış eşi Akın Bağcılar 2 altın madalyanın sahibi oldu.

Milli sporculardan Eser Paşa ve dalış eşi Tolga Pat ise modelsiz geniş açı kategorisinde bronz, akıllı cihaz ve modelli geniş açı kategorisinde ise gümüş madalya elde etti.