Çaycumaspor A Takımında yardımcı antrenörlük görevini sürdüren ve ayrılma kararı alan Kerçin sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi; "Çaycumasporumuz A Takımı yardımcı antrenörlük görevimden gördüğüm lüzum üzerine ayrılıyorum. Bundan sonraki süreçte Çaycumaspor Altyapımız, ve Futbol Okulumuz ile ilgili çalışmalarıma devam edeceğim." - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Cüneyt Karakuş, Zonguldak, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Suat Kerçin'den ayrılık kararı - Son Dakika

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