Sultan Haydar'a doping testi numunesini kaçırdığı için tedbir kararı - Son Dakika
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Spor

Sultan Haydar'a doping testi numunesini kaçırdığı için tedbir kararı

Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), rekortmen atletimiz Sultan Haydar'a doping testi numunesini kaçırdığı için tedbir kararı verdi. Milli atlet Sultan Haydar, Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, sporcumuzun Etiyopya'da kamp yaparken doping testini kaçırdığını ve WADA'nın tedbir kararı aldığını açıkladı. Sultan Haydar, Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda yer alamayacak.

07.06.2024 00:14
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Dünya Dopingle Mücadele Ajansı (WADA), rekortmen atletimiz Sultan Haydar'a, doping testi numunesini kaçırdığı için tedbir kararı verdi. Milli atlet Sultan Haydar, bu gelişmenin ardından Avrupa Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı.

2.21.27'lik derecesiyle Türkiye rekoru sahibi olan Sultan Haydar'ın durumuyla ilgili açıklama yapan Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, "Milli sporcumuz Sultan Haydar, Etiyopya'da kamp yaptığı sırada 1 doping testini kaçırdı. WADA'ya bağlı Uluslararası Atletizm Dürüstlük Birimi, bu gelişmenin ardından Avrupa Şampiyonası öncesi Sultan Haydar'a tedbir konulmasına karar verdi. Yaşanan sürecin ardından sporcumuza tedbir konuldu. 7-12 Haziran 2024 tarihleri arasında İtalya'nın başkenti Roma'da yapılacak olan Büyükler Avrupa Atletizm Şampiyonası kadrosundan çıkarıldı" dedi.

Başkan Çintimar, "Sporcumuz, yasal haklarımızı sonuna kadar kullanacaktır. Ancak ne yazık ki bir süreç içeriyor ve çok önemli iki turnuvada sporcumuz yer alamayacak. Bu gelişmeyi kamuoyu ile üzülerek paylaşıyoruz" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Sultan Haydar'a doping testi numunesini kaçırdığı için tedbir kararı - Son Dakika

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