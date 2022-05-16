Sungur FK deplasmanda farklı kazandı - Son Dakika
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Sungur FK deplasmanda farklı kazandı

16.05.2022 10:17
Sungur FK deplasmanda farklı kazandı

Sungur Futbol Kulübü dün deplasmanda oynadığı maçta Develi Erciyesspor'u 6-2 mağlup ederek ligin ilk yarısını lider olarak kapattı.

Sungur Futbol Kulübü dün deplasmanda oynadığı maçta Develi Erciyesspor'u 6-2 mağlup ederek ligin ilk yarısını lider olarak kapattı.

Kayseri Adem Özbek Birinci Amatör Küme C Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Sungur FK yoluna doludizgin devam ediyor. Mavi beyazlılar ilk yarının son maçında dün Develi deplasmanında Develi Erciyesspor ile karşı karşıya geldi. Rakibini 90 dakika sonunda 6-2 mağlup eden Sungur FK, gruptaki yedinci galibiyetini aldı. Ligin ilk yarısında oynadığı 8 maçta 7 galibiyet ve 1 beraberlik alan Sungur FK 22 puan topladı. 8 maçta rakip filelere 29 gol atarken kalesinde ise 5 gol gördü. Mavi beyazlılar şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Sungur FK, ligin ikinci yarısının ilk maçına bu hafta Kuşçu Mithatpaşaspor ile oynayacak. - KAYSERİ

Sungur FK deplasmanda farklı kazandı
Sungur FK deplasmanda farklı kazandı

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Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu Kayseri 1. Amatör Küme A Grubu Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Hatayspor: 2-0 Kayseri Kadın Futbol Kulübü - Hatayspor: 2-0

Kayseri, Futbol, Özbek, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Sungur FK deplasmanda farklı kazandı - Son Dakika


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