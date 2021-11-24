Süper Amatör'de 39 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. hafta maçlarında 39 gol atıldı.

Kayseri Süper Amatör Küme'de 4. hafta maçlarında 39 gol atıldı. Kayseri Süper Amatör Küme 4. hafta maçları tamamlandı. Oynanan 10 müsabakada toplam 39 gol atıldı. En farklı galibiyeti Erciyes Esen Makinaspor elde etti. 12 golün atıldığı maçı Erciyes Esen Makinaspor 10-2 kazanıp 3 puanı aldı. Yolspor'un da Yavuzspor'u 5-0 yendiği haftada toplu sonuçlar şöyle: Kayseri Şekerspor- Amarat Gençlik 2-0 Özvatan Gençlik- Talas Anayurt 2-0 OSB Atletikspor-Gültepespor 2-1 Sanayi Esnafspor- Kocasinan Ülküspor 3-2 Esentepespor-Erciyes Reşadiye 3-0 Erciyes Esen Makina-Buğdaylıspor10-2 Kayserigücü-Kocasinan Şimşek 2-0 Yolspor-Yavuzspor5-0 Tomarza Belediye- Gençlerbirliği 2-1 Başakpınar- Hacılar Erciyes1-1 - KAYSERİ

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