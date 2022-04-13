Süper Enduro Sezonu, 16-17 Nisan tarihlerinde İstanbul'da başlıyor - Son Dakika
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Süper Enduro Sezonu, 16-17 Nisan tarihlerinde İstanbul'da başlıyor

13.04.2022 15:41
Süper Enduro Sezonu, 16-17 Nisan tarihlerinde İstanbul'da başlıyor

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası, 16-17 Nisan tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Süper Enduro Şampiyonası, 16-17 Nisan tarihlerinde İstanbul'da yapılacak.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre sezonun ilk mücadelesi, Sarıyer Motosiklet Kulübü tarafından Demirciköy'de yer alan Sarıyer Motor Sporları Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Organizasyona katılan sporcular, "Super EnduroGP", "Enduro Prestij (EP)", "Enduro Usta (EU)", "Enduro Hobi (EH)", "Enduro Genç (EG)", "Enduro Kadın (EK)" ve "Enduro Veteran (EV)" sınıflarında mücadele edecek.

Yarışçılar, 16 Nisan Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanlarına çıkacak. İlk gün 1. etap yarışlarıyla tamamlanacak. 17 Nisan Pazar günü ise sporcular saat 11.00'den itibaren ikinci ve üçüncü etap yarışlarında ter dökecek.

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Demirciköy, İstanbul, Türkiye, Nisan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Süper Enduro Sezonu, 16-17 Nisan tarihlerinde İstanbul'da başlıyor - Son Dakika


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