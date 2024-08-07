Spor

Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonunda 13 ilden 19 takım, 18 stadyumda mücadele edecek.

Süper Lig'in 67. sezonunda 13 ilden 19 takım yer alacak. Geçtiğimiz sezon ise 12 ilden 20 takım vardı. Ligde en fazla İstanbul'dan takım bulunuyor. Geçtiğimiz sezon İstanbulspor, Fatih Karagümrük ve Pendikspor düşerken, Eyüpspor'un da yükselmesiyle İstanbul'daki takım sayısı 6 oldu.

Bu sezon ligde İstanbul'dan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir, Kasımpaşa ve Eyüpspor, Antalya'dan Antalyaspor ve Alanyaspor, Adana'dan Adana Demirspor, Trabzon'dan Trabzonspor, İzmir'den Göztepe, Kayseri'den Kayserispor, Konya'dan Konyaspor, Gaziantep'ten Gaziantep Futbol Kulübü, Sivas'tan Sivasspor, Samsun'dan Samsunspor, Hatay'dan Hatayspor, Rize'den Çaykur Rizespor ve Muğla'dan Bodrum FK yer alacak.

En fazla kapasite Galatasaray'ın, en az Bodrum'un

Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda müsabakalara ev sahipliği yapacak statlar arasında RAMS Park en fazla kapasiteye sahip stat olarak dikkat çekiyor. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesindeki verilere göre; Galatasaray'ın maçlarını oynadığı stadyumun kapasitesi 52 bin 468. Bu stadı, Fenerbahçe'nin müsabakalarını yaptığı 47 bin 544 kapasiteli Ülker Stadyumu takip ediyor. Listenin üçüncü sırasında ise 42 bin 445 kapasiteyle Beşiktaş'ın Tüpraş Stadyumu bulunuyor.

Ligin yeni ekiplerinden Bodrum FK'nın 3 bin 963 seyircili Bodrum İlçe Stadyumu, bu sezon ligde en az kapasiteli stat olarak yer alıyor. Hatayspor ise bir süre daha Mersin'de oynayacak.

Süper Lig'de bu sezon yer alacak takımların oynayacakları statların Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan kapasiteleri şöyle:

Adana

Yeni Adana Stadyumu: 30 960 bin (Adana Demirspor)

Antalya

Corendon Airlines Park Antalya Stadı: 29 bin 307 (Antalyaspor)

GAİN Park Stadyumu: 9 bin 789 (Alanyaspor)

Gaziantep

Kalyon Stadyumu: 30 bin 320 (Gaziantep FK)

Mersin

Mersin Stadyumu: 25 bin (Hatayspor)

İstanbul

Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park: 52 bin 468 (Galatasaray)

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi Ülker Stadyumu: 47 bin 544 (Fenerbahçe)

Tüpraş Stadyumu: 42 bin 445 (Beşiktaş)

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu: 17 bin 156 (Başakşehir)

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu: 13 bin 797 (Kasımpaşa ve Eyüpspor)

İzmir

Gürsel Aksel Stadyumu: 19 bin 713 (Göztepe)

Kayseri

RHG Enertürk Enerji Stadyumu: 32 bin 864 (Kayserispor)

Konya

Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu: 41 bin 600 (Konyaspor)

Muğla

Bodrum İlçe Stadyumu: 3 bin 963 (Bodrum FK)

Rize

Çaykur Didi Stadyumu: 14 bin 850 (Çaykur Rizespor)

Samsun

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu: 33 bin 919 (Samsunspor)

Sivas

Yeni 4 Eylül Stadyumu: 27 bin 734 (Sivasspor)

Trabzon

Papara Park: 41 bin 131 (Trabzonspor) - İSTANBUL