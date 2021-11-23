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Süper Lig'de 13'üncü haftanın ardından - Son Dakika

Süper Lig'de 13'üncü haftanın ardından

23.11.2021 10:36
Süper Lig'de 13'üncü haftanın ardından

Haftanın olayı: Dev derbide kazanan FenerbahçeTrabzonspor dolu dizginBaşakşehir, Emre Belözoğlu ile 5'te 5Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyorSezer AFŞAR / İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'de 13'üncü hafta dün akşam oynanan iki karşılaşma ile sona erdi.

Haftanın olayı: Dev derbide kazanan Fenerbahçe

Trabzonspor dolu dizgin

Başakşehir, Emre Belözoğlu ile 5'te 5 Beşiktaş'ta kötü gidişat devam ediyor

Sezer AFŞAR/ İSTANBUL, - Spor Toto Süper Lig'de 13'üncü hafta dün akşam oynanan iki karşılaşma ile sona erdi. Geride kalan haftada oynanan 10 karşılaşmada 29 gol atılırken, 2.9 gol ortalaması yakalandı.Spor Toto Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan 10 karşılaşmada ev sahibi ekipler 6 galibiyet alırken 3 maçta da deplasman ekipleri sahadan 3 puanla ayrıldı. Geride kalan haftanın berabere biten tek karşılaşması ise Yukatel Kayserispor - Göztepe karşılaşması oldu.HAFTANIN OLAYI: DEV DERBİDE KAZANAN FENERBAHÇESüper Lig'in 13'üncü haftasında oynanan derbi karşılaşmasında Galatasaray, Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen 31'inci dakikada Mesut Özil ve 90+4'üncü dakikada Miguel Crespo'nun attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrılan Fenerbahçe, ligdeki 4 maçlık galibiyet hasretine son verdi. Haftayı 23 puanla 5'inci sırada tamamlayan sarı-lacivertli ekip, bu skorla ezeli rakibine karşı deplasmandaki yenilmezlik serisini ise 7 maça çıkardı. Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile oynadığı son 7 maçta 2 galibiyet alırken 5 kez de beraberlik ile sahadan ayrıldı.TRABZONSPOR DOLU DİZGİNTrabzonspor, geride kalan haftada Gaziantep FK'yı konuk etti. Karşılaşmaya cezalı olan Uğurcan Çakır ve sakatlığı olan Bakasetas ve Hamsik'ten yoksun olarak çıkan bordo-mavili ekip, ilk yarıda bulduğu goller ile rakibini 3-0 mağlup ederek hem namağlup unvanını korudu hem de liderliğini sürdürdü. Bu sezon oynadığı 13 maçta 10 galibiyet 3 beraberlik alarak 33 puan toplayan Trabzonspor, en yakın rakipleri Hatayspor ve Alanyaspor'un 7 puan önünde haftayı lider kapattı. Bordo-mavili ekip, Gaziantep FK karşısında aldığı 3 puanla da galibiyet serisini 6 maça çıkardı.BAŞAKŞEHİR, EMRE BELÖZOĞLU İLE 5'TE 5Medipol Başakşehir'in teknik direktör Emre Belözoğlu ile çıkışı, geride kalan haftada da devam etti. Aykut Kocaman'ın yerine göreve gelen ve ilk maçına 9'uncu haftadaki Beşiktaş karşılaşmasında çıkan Belözoğlu, İstanbul ekibi ile çıktığı 5'inci maçtan da sahadan galibiyetle ayrıldı. Geride kalan haftada Demir Grup Sivasspor'u konuk eden Başakşehir, sahadan 2-1 galip ayrılarak puanını 21'e yükseltti ve haftayı averajla 7'nci sırada tamamladı. Emre Belözoğlu yönetiminde 5 maçta 12 gol atan Başakşehir, bu karşılaşmaların tamamında kalesinde gol gördü.BEŞİKTAŞ'TA KÖTÜ GİDİŞAT DEVAM EDİYOR

Geride kalan sezonu şampiyon tamamlayarak bu sezona da aynı parola ile başlayan Beşiktaş'ta son haftalardaki kötü gidişat, Aytemiz Alanyaspor deplasmanında da devam etti. Üst üste alınan Hatayspor ve Trabzonspor mağlubiyetleri ile milli araya giren siyah-beyazlı ekip, mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı Alanyaspor deplasmanından da 2-0 mağlup ayrılarak lider Trabzonspor'un 13 puan gerisine düştü. Alanyaspor karşılaşmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın da yaptığı açıklamalar ile gelecek adına olumlu sinyaller vermedi. Yalçın, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Genele baktığımızda iyi oyunlar oynadığımız, kazanmaya yakın olduğumuz maçları şanssızlıklar sonucu kaybettik ama bugün psikolojik olarak, oyunsal ve sonuç anlamında dibe vurduğumuz akşamdı. İki senedir kenarda bu kadar çaresizce oturduğumu hatırlamıyorum" ifadelerini kullandı.


Süper Lig'de 13'üncü haftanın ardından
Süper Lig'de 13'üncü haftanın ardından
Süper Lig'de 13'üncü haftanın ardından
Süper Lig'de 13'üncü haftanın ardından
Süper Lig'de 13'üncü haftanın ardından
Süper Lig'de 13'üncü haftanın ardından

Spor Toto Süper Lig, Emre Belözoğlu, Fenerbahçe, İstanbul, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Süper Lig'de 13'üncü haftanın ardından - Son Dakika Spor


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