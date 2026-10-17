Süper Lig\'de Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig'de Galatasaray ve Fenerbahçe maçlarının VAR hakemleri açıklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Süper Lig'in 8. haftasında bugün 4 karşılaşma oynanacak ve bu maçların VAR hakemleri açıklandı. Saat 16.00'daki Galatasaray-Gençlerbirliği maçında VAR koltuğunda Erkan Engin, 19.00'daki Fenerbahçe-Corendon Alanyaspor müsabakasında ise Sarper Barış Saka oturacak.
Trendyol Süper Lig'de bugün oynanacak 4 karşılaşmanın Video Yardımcı Hakemi (VAR) belli oldu.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün 4 maç oynanacak. Galatasaray, saat 16.00'da Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Müsabakada hakem Reşat Onur Coşkunses düdük çalacak. Bu müsabakanın VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak. AVAR'da Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek. Saat 19.00'da başlayacak Fenerbahçe - Corendon Alanyaspor maçını Çağdaş Altay yönetecek. Bu karşılaşmada VAR'da Sarper Barış Saka, AVAR'da Ümit Öztürk görev yapacak.
Bugün yapılacak diğer maçlarda VAR'da görev yapacak hakemler şöyle:
13.30 Erzurumspor FK - Eyüpspor: Harald Lechner
16.00 Amed SF - Konyaspor: Steven Campbell Mclean
Kaynak: İHA
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