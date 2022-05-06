Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti - Son Dakika
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Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti

06.05.2022 22:01

Gaziantep FK'nin Kayserispor ile berabere kalmasından sonra Altay ve Çaykur Rizespor'un küme düşmesi netleşti.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında Gaziantep FK ile Yukatel Kayserispor karşı karşıya geldi. Gaziantep Kalyon Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 berabere bitti ve küme düşen son takımlar da netleşti.

ALTAY VE ÇAYKUR RİZESPOR KÜME DÜŞTÜ

Bu sonuçla birlikte Gaziantep FK puanını 43'e yükseltti ve Süper Lig'de kalmayı garantiledi. 33'er puanda bulunan Altay ve Çaykur Rizespor, daha önce küme düşmesi kesinleşen Göztepe ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile birlikte gelecek sezonda Spor Toto 1. Lig'de mücadele edecek.

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Gaziantep ile Kayserispor 6. randevuda Gaziantep ile Kayserispor 6. randevuda Kayserispor Gaziantep'e gitti Kayserispor Gaziantep'e gitti

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Son Dakika Spor Süper Lig'de küme düşen son takımlar netleşti - Son Dakika


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