Süper Lig'de sezonun son derbisi bu akşam oynanacak: İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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Süper Lig'de sezonun son derbisi bu akşam oynanacak: İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

08.05.2022 08:20
Süper Lig'de sezonun son derbisi bu akşam oynanacak: İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri

Süper Lig'de bitime üç hafta kala sezonun son derbisi olma niteliği taşıyan Beşiktaş-Fenerbahçe maçı, bu akşam 20.30'da Vodafone Park'ta oynanacak. Fenerbahçe sahadan alacağı puanlarla ikinciliğini garanti altına almak isterken, ev sahibi Beşiktaş ise sezonu ilk beş içinde bitirip Avrupa kupalarına katılmak için mutlak 3 puan parolasıyla sahaya çıkacak.

Süper Lig'in 36'ıncı haftası derbi heyecanına sahne olacak. "Sezonun son derbisi" olma niteliğini taşıyan maçta Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak derbiyi Arda Kardeşler yönetecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5, FENER'DE 6 EKSİK

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesinde Montero ve Valentin Rosier kart cezalısı, Domagoj Vida ise hem sakat hem de babasının rahatsızlığından dolayı ülkesine gittiği için derbide yer alamayacak. Gökhan Töre ve Mehmet Topal da sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmeyecek.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler derbide forma giyemeyecek.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Derbide Fenerbahçe'nin dört ismi kart cezası riskiyle sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş:

Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Souza, Atiba, Rıdvan, Ghezzal, Batshuayi, Larin

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan, Mert Hakan, Rossi, Serdar

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Son Dakika Spor Süper Lig'de sezonun son derbisi bu akşam oynanacak: İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika


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SON DAKİKA: Süper Lig'de sezonun son derbisi bu akşam oynanacak: İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika
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