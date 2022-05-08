Süper Lig'de sezonun son derbisi bu akşam oynanacak: İşte Beşiktaş-Fenerbahçe maçının muhtemel 11'leri - Son Dakika

Süper Lig'in 36'ıncı haftası derbi heyecanına sahne olacak. "Sezonun son derbisi" olma niteliğini taşıyan maçta Beşiktaş, Vodafone Park'ta Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Saat 20.30'da başlayacak derbiyi Arda Kardeşler yönetecek.

BEŞİKTAŞ'TA 5, FENER'DE 6 EKSİK

Beşiktaş'ta Fenerbahçe maçı öncesinde Montero ve Valentin Rosier kart cezalısı, Domagoj Vida ise hem sakat hem de babasının rahatsızlığından dolayı ülkesine gittiği için derbide yer alamayacak. Gökhan Töre ve Mehmet Topal da sakatlıkları sebebiyle maç kadrosuna dahil edilmeyecek.

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusundan yararlanamayacak. Sarı-lacivertlilerde sarı kart cezalısı Serdar Aziz'in yanı sıra, sakatlıkları bulunan Attila Szalai, Dimitris Pelkas, Miguel Crespo, Kim Min-jae ve Arda Güler derbide forma giyemeyecek.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Derbide Fenerbahçe'nin dört ismi kart cezası riskiyle sahaya çıkacak. Sarı-lacivertlilerde Luiz Gustavo, Bright Osayi Samuel, Mert Hakan Yandaş ve Filip Novak kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşecek.

MUHTEMEL 11'LER

Ersin, Serdar, Welinton, Umut, Kenan, Souza, Atiba, Rıdvan, Ghezzal, Batshuayi, Larin

Fenerbahçe: Altay, Nazım, Tisserand, Novak, Ferdi, Gustavo, Zajc, İrfan, Mert Hakan, Rossi, Serdar